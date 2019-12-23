İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir'de dün akşam patlayan ana boru sebebiyle birçok ilçeye su verilemiyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'deki su kesintisi hangi mahalleleri etkiliyor? Çalışmalar ne zaman sona erecek? İZSU'dan açıklama geldi mi? Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak'ta sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...

BAYRAKLI ADALET, TEPEKULE, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE

23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BERGAMA SELÇUK

23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.