  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi...

'de 60 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Aralık Pazartesi ...

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi...

23.12.2019, 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019,09:49

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir'de dün akşam patlayan ana boru sebebiyle birçok ilçeye su verilemiyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre İzmir'in Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'deki su kesintisi hangi mahalleleri etkiliyor? Çalışmalar ne zaman sona erecek? İZSU'dan açıklama geldi mi? Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak'ta sular ne zaman gelecek? İşte ile ilgili merak edilenler...

BAYRAKLI ADALET, TEPEKULE, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA SELÇUK
23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN