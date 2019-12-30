Torbalı'da kanlı gece! İki sağlıkçı katledildi!

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Park, dün gece villasına giren maskeli hırsız tarafından tabancayla öldürüldü. Eve yalnız giren Dr. Park saldırganla karşılaşınca boğuşmaya başladı ancak hırsız, müdürü vurup kaçtı.

İzmir'in Torbalı ilçesinin Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53), villasına giren hırsız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Eve soygun için giren maskeli saldırganın Dr. Park'la karşı karşıya kalınca silahla ateş açıp kaçtığı iddia edildi. Cinayet Torbalı Ertuğrul Mahallesi Dostyunus Sitesi'nde işlendi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Fuat Mehmet Park, dün saat 21.20 sularında evine tek başına geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Park, lüks villasına girdiğinde yüzü maskeli soyguncuyla karşı karşıya geldi. Villada yaşanan boğuşma sırasında hırsız belindeki tabancayı çıkarıp Park'a ateş etti.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hırsız olay yerinden kaçarken, Park ağır yaralandı. Dr. Park'ın komşuları silah sesini duyunca 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İlçe Sağlık Müdürü Park'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Park burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





POLİS ALARMDA

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik ve güzergah kameraları tek tek toplanarak incelenmek üzere Emniyete götürüldü. İlçe Sağlık Müdürü Park'ın cinayete kurban gitmesinin ardından İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop hemen olay yerine gitti. Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



HATİCE HEMŞİRE EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürüldüğü saatlerde kent ikinci bir vahşetle sarsıldı. 2 hafta önce çalıştığı kurumda saldırıya uğrayan Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi hemşire Hatice Gülcemal de evinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Torbalı Alpkent Mahallesi 1032. sokaktaki Baran Apartmanı'nda yaşayan çiftin yakınları acı haberle yıkıldı.

İKİ CİNAYET BAĞLANTILI MI?

Torbalı'daki iki cinayetin birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. İlçe Sağlık Müdürü Park'ın öldürüldüğü villa ile hemşirenin öldürüldüğü ev arasında 600 metre olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız cinayetlerin ardından Torbalı'ya giderek bilgi aldı.

ZORLA ATM'YE GÖTÜRMÜŞLER

Öte yandan Dr. Harun Gülcemal'in cinayetin ardından olayın faili saldırganlar tarafından zorla banka ATM'sine götürüldüğü iddia edildi.

FATİH ŞENDİL