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'da dehşet gecesi! İki kişiyi öldüren şahıs polis memurunu da vurdu

İzmir Torbalı'da dehşet gecesi! İki kişiyi öldüren şahıs polis memurunu da vurdu

30.12.2019, 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019,11:26

'de, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal ise evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Zanlının köşeye kıstırıldığı olayda meydana gelen çatışmada ise bir polis ağır yaralandı, zanlı kaçtı.

ilçesi çifte cinayetle sarsıldı. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu.

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