Onur mahallesi döner kavşak istiyor

Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut olan kavşak 10 yılı aşkın süredir yapılmayınca, Çevre Yolu’na bağlantısı olan 12 mahalle zor durumda kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıllardır yapılacağı söylenen ancak bir türlü yapılmayan döner kavşağın yokluğu, hem trafikteki sürücüleri hem de çevrede oturan vatandaşları mağdur ediyor.

MICIRLA ÇEVRİLMİŞ

İzmir Çevre Yolu'na çıkan noktaya yaklaşık 10-15 yıldır döner kavşak yapılmasını beklediklerini belirten mahalle sakinlerinden Hasan Demir, "Yaklaşık 12 mahallenin otobana bağlandığı yola bir türlü döner kavşak yapılmadı. Allah aşkına bir kavşak yapmak çok mu zor?" dedi. Onur Mahallesi 7370 Sokak numara 15 önünden İzmir Çevre Otoyolu'na çıkan sokağa yapılacağı söylenen kavşağın sadece Onur Mahallesi'nin değil, 12 mahallenin otobana söz konusu yolu kullanarak çıktığını söyleyen Demir, "Kavşağın projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda mevcut. İnşallah bu kez yetkililerce sesimiz duyulur da etrafı mıcırla çevrilmiş olan döner kavşağımız faaliyete geçer" diye konuştu.

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