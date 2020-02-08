MTK’yı dünya tanıyacak

İzmir’de Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK), yeni yönetimle yeni hedeflere yelken açtı. 1200 firmada 16 bin kişinin istihdam edildiği sitenin yeni yönetimi, yıllık 500 milyon dolar olan ihracatı çok daha yukarılara taşımak istiyor

İzmir'in Bornova ilçesinde ev tekstili, kumaş, halı ve battaniye toptancılarının, konfeksiyon makine ve malzemecilerinin, nakışçıların, trikocuların, kumaş baskıcılarının, penye, kot, erkek gömleği, gelinlik, bay bayan iç giyim, halıcı ve mefruşatçı gibi ihracat firmalarının bulunduğu Türkiye'nin en büyük kümelenmiş ticaret merkezi olan Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK), yeni yönetimle yeni hedeflere yelken açtı.

GENİŞ İHRACAT AĞI

1200 firmada 16 bin kişinin istihdam edildiği MTK'nın yeni yönetimi göreve başlarken, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. En önemli hedeflerinin ihracat rakamlarını artırmak olduğunu belirten Salkım, "Bölgenin ticaret hacmi yıllık 500 milyon dolara yakın. Biz bu rakamı daha da artırıp MTK'dan dünyaya ihracat ağını genişletmek istiyoruz" diye konuştu.

GÜÇ BİRLİĞİ VURGUSU

2000 yılından beri MTK Sitesi'nde Üstün Giyim ve Salkım Giyim adlı iki firmasıyla faaliyet gösteren ve 43 yıldır gelinlik sektöründe bulunan Abdullah Salkım, MTK'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Dünyaca ünlü Bianco Vita markalı gelinliği İzmir'den bütün dünyaya ihraç eden Başkan Salkım, güçlü bir yönetimle tüm hedeflerinin ihracata yönelik olduğunu belirtti. Salkım, "Yeni hedefimiz ihracat. Çünkü MTK'yı bütün Türkiye tanıyor. Biz ihracat atağımızla MTK'dan dünyaya ihracat yapacağız. Yönetim kurulu üyelerimiz arasında başta Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi olmak üzere sektöre öncülük eden birçok başarılı isim bulunuyor. Güç birliği yaparak MTK'yı dünya çapında tanıtacağız" dedi.



ARA ELEMAN İHTİYACI VAR

Tekstil sektörünün İzmir'in en önemli iş kollarından biri olduğunu belirten Salkım, "En önemli sorunumuz ara eleman sorunu. Bununla ilgili Bornova Belediyesi ile istihdam protokülü yaptık. Sitemizde çok sayıda ara elemana ihtiyaç var. Bununla ilgili belediye ile protokol imzalayarak, ara eleman eğitimlerine başladık. Böylece hem istihdama katkıda bulunup hem de kalifiye eleman sorununa çözüm getireceğiz" diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ÇARSISI

Tekstil sektörünün önde gelen firmaları, ilk olarak kent merkezindeki Mimar Kemalettin Caddesi'nde kümelenerek Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği'ni oluşturdu. Kentin büyüyen nüfusu sonucu artan yoğunluk, merkez dışında yerleşme zorunluluğunu beraberinde getirince MTK, 1983 yılında kurularak Çamdibi bölgesindeki şimdi 800 bin metrekareden oluşan büyük alanda kuruldu.Tekstil sektörünün İzmir'in en önemli iş kollarından biri olduğunu belirten Salkım, "En önemli sorunumuz ara eleman sorunu. Bununla ilgili Bornova Belediyesi ile istihdam protokülü yaptık. Sitemizde çok sayıda ara elemana ihtiyaç var. Bununla ilgili belediye ile protokol imzalayarak, ara eleman eğitimlerine başladık. Böylece hem istihdama katkıda bulunup hem de kalifiye eleman sorununa çözüm getireceğiz" diye konuştu.

Tolga TEKİN