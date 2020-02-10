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'de seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte İZBAN 2020 sefer saatleri

İzmir'de İZBAN seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte İZBAN 2020 sefer saatleri

10.02.2020, 10:46

2010 yılında hizmete giren ’ın her gün binlerce İzmirliye hizmet vermeye devam ediyor. Şehir içinde trafiğe takılmak istemeyenlerin en fazla tercih ettiği ulaşım araçlarından biri olan İZBAN'ın 2020 sefer saatleri de merak konusu oluyor. Vatandaşlar 'İZBAN ilk ve son sefer ne zaman? İZBAN Baykuş ve İZBAN 2020 sefer saatleri' konularını araştırıyor. İşte İZBAN 2020 sefer saatleri...

2010 yılında hizmete giren İZBAN'ın her gün binlerce İzmirliye hizmet vermeye devam ediyor. Şehir içinde trafiğe takılmak istemeyenlerin en fazla tercih ettiği ulaşım araçlarından biri olan İZBAN'ın 2020 sefer saatleri de merak konusu oluyor. Vatandaşlar 'İZBAN ilk ve son sefer ne zaman? İZBAN Baykuş ve İZBAN 2020 sefer saatleri' konularını araştırıyor. İşte İZBAN 2020 sefer saatleri...

İZBAN DURAKLARI

Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında işletmecilik yapan İZBAN'ın güzergah boyunca 40 istasyonu yer almaktadır. Aliağa-Menemen arası Kuzey aksı, Menemen-Cumaovası arası merkez aks, Cumaovası-Tepeköy-Selçuk arası güney aksı olarak anılır.

Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer tüm istasyonlar ise yer üstünde yer alır. Karşıyaka Tüneli, 3 bin 260 metre uzunluğundadır ve tünel hattının 1.930 metresi kapalı alandır. Şirinyer Tüneli'nin uzunluğu ise 2 kilometredir.



Banliyö sisteminin diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyonu sağlamak için güzergah boyunca ESHOT sistemine aktarmalar bulunur. Yayaların istasyonlara ulaşımına yardımcı olmak ve demiryolunu emniyetli bir şekilde geçmelerini sağlamak için 100'ün üzerinde yürüyen merdivenli, asansörlü alt-üst geçit yer alır.

İZBAN 2020 SEFER SAATLERİ
Hareket İstasyonu Varış İstasyonu

Aliağa

Cumaovası
Hareket Saati Varış Saati
05:37 07:16
06:01 07:40
06:25 08:04
06:49 08:28
07:13 08:52
07:37 09:16
08:01 09:40
08:25 10:04
08:49 10:28
09:13 10:52
09:37 11:16
10:01 11:40
10:25 12:04
10:49 12:28
11:13 12:52
11:37 13:16
12:01 13:40
12:25 14:04
12:49 14:28
13:12 14:51
13:37 15:16
14:01 15:40
14:25 16:04
14:47 16:26
15:13 16:52
15:37 17:16
16:01 17:40
16:25 18:04
16:49 18:28
17:13 18:52
17:37 19:16
18:01 19:40
18:25 20:04
18:49 20:28
19:13 20:52
19:37 21:16
20:01 21:40
20:25 22:04
20:49 22:28
21:13 22:52
21:37 23:16
22:01 23:40
22:25 00:04
22:49 00:28
23:13 00:52
23:37 01:16
23:59 01:38
İZBAN 2020 SEFER SAATLERİ
Hareket İstasyonu Varış İstasyonu

Cumaovası

Aliağa
Hareket Saati Varış Saati
05:22 07:01
05:46 07:25
06:10 07:49
06:33 08:12
06:58 08:37
07:22 09:01
07:47 09:26
08:10 09:49
08:38 10:17
08:58 10:37
09:22 11:01
09:46 11:25
10:09 11:48
10:34 12:13
10:58 12:37
11:22 13:01
11:46 13:25
12:10 13:49
12:34 14:13
12:58 14:37
13:22 15:01
13:46 15:25
14:10 15:49
14:35 16:14
14:58 16:37
15:22 17:01
15:46 17:25
16:10 17:49
16:34 18:13
16:57 18:36
17:25 19:06
17:46 19:25
18:10 19:49
18:34 20:13
18:58 20:37
19:22 21:01
19:46 21:25
20:10 21:49
20:34 22:13
20:58 22:37
21:22 23:01
21:46 23:25
22:10 23:49
22:34 00:13
22:46 00:25
23:10 00:49
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İzmir'de İZBAN seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte İZBAN 2020 sefer saatleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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