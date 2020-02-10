İzmir'de İZBAN seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte İZBAN 2020 sefer saatleri

2010 yılında hizmete giren İZBAN’ın her gün binlerce İzmirliye hizmet vermeye devam ediyor. Şehir içinde trafiğe takılmak istemeyenlerin en fazla tercih ettiği ulaşım araçlarından biri olan İZBAN'ın 2020 sefer saatleri de merak konusu oluyor. Vatandaşlar 'İZBAN ilk ve son sefer ne zaman? İZBAN Baykuş ve İZBAN 2020 sefer saatleri' konularını araştırıyor. İşte İZBAN 2020 sefer saatleri...

2010 yılında hizmete giren İZBAN'ın her gün binlerce İzmirliye hizmet vermeye devam ediyor. Şehir içinde trafiğe takılmak istemeyenlerin en fazla tercih ettiği ulaşım araçlarından biri olan İZBAN'ın 2020 sefer saatleri de merak konusu oluyor. Vatandaşlar 'İZBAN ilk ve son sefer ne zaman? İZBAN Baykuş ve İZBAN 2020 sefer saatleri' konularını araştırıyor. İşte İZBAN 2020 sefer saatleri...

İZBAN DURAKLARI

Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında işletmecilik yapan İZBAN'ın güzergah boyunca 40 istasyonu yer almaktadır. Aliağa-Menemen arası Kuzey aksı, Menemen-Cumaovası arası merkez aks, Cumaovası-Tepeköy-Selçuk arası güney aksı olarak anılır.



Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer tüm istasyonlar ise yer üstünde yer alır. Karşıyaka Tüneli, 3 bin 260 metre uzunluğundadır ve tünel hattının 1.930 metresi kapalı alandır. Şirinyer Tüneli'nin uzunluğu ise 2 kilometredir.





Banliyö sisteminin diğer ulaşım sistemleriyle entegrasyonu sağlamak için güzergah boyunca ESHOT sistemine aktarmalar bulunur. Yayaların istasyonlara ulaşımına yardımcı olmak ve demiryolunu emniyetli bir şekilde geçmelerini sağlamak için 100'ün üzerinde yürüyen merdivenli, asansörlü alt-üst geçit yer alır.

İZBAN 2020 SEFER SAATLERİ Hareket İstasyonu Varış İstasyonu Aliağa Cumaovası Hareket Saati Varış Saati 05:37 07:16 06:01 07:40 06:25 08:04 06:49 08:28 07:13 08:52 07:37 09:16 08:01 09:40 08:25 10:04 08:49 10:28 09:13 10:52 09:37 11:16 10:01 11:40 10:25 12:04 10:49 12:28 11:13 12:52 11:37 13:16 12:01 13:40 12:25 14:04 12:49 14:28 13:12 14:51 13:37 15:16 14:01 15:40 14:25 16:04 14:47 16:26 15:13 16:52 15:37 17:16 16:01 17:40 16:25 18:04 16:49 18:28 17:13 18:52 17:37 19:16 18:01 19:40 18:25 20:04 18:49 20:28 19:13 20:52 19:37 21:16 20:01 21:40 20:25 22:04 20:49 22:28 21:13 22:52 21:37 23:16 22:01 23:40 22:25 00:04 22:49 00:28 23:13 00:52 23:37 01:16 23:59 01:38