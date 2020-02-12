Tuhafiyeciler yüzünü geleceğe çevirdi

İzmir Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, geleceğin projeleri arasında sayılan Geri Dönüşüm alanında yürüttüğü eğitim programı ile sektörü ekonomik yönden güçlendirmeyi hedefliyor. Tekstil işletmelerinde dikişlerden sonra artık kalan parça kumaşlar, iplik gibi atıkların projeleri ile ekonomik değer kazanacağına değinen oda başkanı Kemal Ateş, "Gözlerden kaçan ürünler artık küçümsenmemeli. Geri dönüşüm yoluyla artık ürünleri tekrar ekonomiye kazandırılabileceğiz. Bu yolla sektör üyelerimize hiç de azımsanamayacak bir ekonomik değer kazandıracağız. Üstelik doğayı koruma anlamında da önemli mesajlar vereceğiz" diye konuştu.

AVRUPALI PAYDAŞLAR

Döngüsel Ekonomi (Erasmus+, CircleVet) çalışmaları kapsamında projeyi Almanya, Finlandiya, Slovakya, İtalya ve İspanya'dan paydaşlarla yürüttüklerini belirten Ateş, mevcut olan ancak kullanılmayan zengin değerleri ekonomiye kazandıracaklarını söyledi. Projeyi tanıtmak için Avrupalı paydaşları ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret eden Ateş, "Yaşanan çağda, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve kazanım, maddenin ekonomik döngüsü, sıfır atık konuları hız kazanmış durumda. İzmir Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Odası yöneticileri olarak, tekstil ve kumaş atıklarının ipliğe dönüşümü, tekstil atıklarının ayrıştırılması konularında İzmir ve Uşak'ta çalışmalarda bulunduk. Bu illerdeki oda üyelerinin işletmelerinde incelemeler yaptık. Tekstil üretimi yapan üyelerimizin işletmelerindeki tekstil atıklarını geri dönüşüm yoluyla değerlendirmek, tekstil materyallerinin yeniden kullanımını sağlamak için projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'KAYNAKLAR SINIRLI'

İzmir Birliği'nin esnaf sanatkarın önünü açacak, gelişen çağın yeniliklerine uyumunu kolaylaştıracak her çalışmanın destekçisi olacağını dile getiren İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, Dünya kaynaklarının sınırlı olduğunu hatırlattı. MUTLU, "Geri dönüşüm projeleri kıt kaynak sorununun aşılmasını sağlayacaktır. Türkiye de geri dönüşüm alanında iyi bir noktada. Ülke insanı geri dönüşüm olgusunun gerekliliğinin farkında ve bu alanda yeni projeleri, çalışmaları hayata geçirmenin uğraşında. Bu süreçte İzmir Tuhafiye Manifatura ve Benzerleri Odası'nın çalışması da güzel bir örnek oluşturacaktır. Bu tür projelerin esnaf teşkilatında yaygınlaştırılması için üzerimize düşenleri yerine getireceğiz" dedi.