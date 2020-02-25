Özkan’ın aile saadeti!

İzmir’e hakim olma savaşı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın kendisine yakın isimleri parti kadrolarına yerleştirme çabası ekibine de sirayet etti. Özkan’a en yakın isimlerden biri olan CHP Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak’ın kızı Pelda Başak Tokan’ın İl Yönetim Kurulu üyesi olmasının ardından Tokan’ın eşinin ise Buca Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 2015'te kontenjan aday olarak geldiği İzmir'de CHP'nin siyasi patronluğuna adım adım yaklaşırken kentteki ekibi de belediyelerde ve partide 'ailecek' örgütleniyor. Özkan'a kentteki en yakın isimlerden biri olan ve 31 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege Şehir Planlama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen CHP Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak'ın kızı Pelda Başak Tokan, 8 Şubat'taki İl Kongresi'nde CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

DAMAT DA BELEDİYEDE

Bu arada Başak'ın kızı Pelda Başak Tokan ile geçtiğimiz yaz Tuncay Özkan'ın da katıldığı törenle evlenen Mehmet Tokan'ın da Buca Belediyesi'nde çalışmaya başladığı belirtildi. Mehmet Şakir Başak'ın kendisi de CHP kurultay delegesi seçildi. Kulislerde Tuncay Özkan'ın İzmir'e dışarıdan milletvekili olarak geldiğinde kendisine o dönem ilk destek çıkan isim olarak bilinen Başak'ı Parti Meclisi'ne de seçtirmek istediği konuşuluyor.

GRUŞÇU'NUN EŞİ LİSTEDE

Öte yandan Özkan'a çok yakın isimlerden biri olan ve son günlerde İzmir Kent Konseyi seçimleriyle ilgili çalışmalarıyla da gündeme gelen CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun eşi Gözde Gruşçu da geçtiğimiz günlerde Buca Belediyesi'nde işe yerleştirilmişti. Çağrı Gruşçu, eşini CHP'nin İzmir Kongresi'nde de kurultay delegesi seçtirdi. Gözde Gruşçu, önümüzdeki haftalarda yapılacak CHP Kurultayı'nda oy kullanacak.

BAŞAK KENDİNİ SAVUNDU

Konuyla ilgili Yeni Asır'ın ulaştığı Mehmet Şakir Başak ise, damadı Mehmet Tokan'ın kızıyla evlenmeden önce de belediyede çalıştığını savundu. Başak, "23 yıldır siyasetin içindeyim. Belediyelerde benim soyadımdan birini bulun siyaseti bırakırım. Kızımı belediyede çalışan biriyle evlendirdim diye bir şey mi oldu?" diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELER SATIŞA HIZ VERDİ





İzmir'dekİ ilçe belediyelerinde gayrimenkul satışları tam gaz sürüyor. Menderes Belediyesi, Tekeli Mahallesi'nde bulunan 3 taşınmazı satma kararı aldı. Tırazlı ve Çam mevkisinde yer alan ve parselleri bitişik olan tarla niteliğindeki gayrimenkuller için 11 Mart Çarşamba Günü ihale yapılacak. Araziler için belirlenen toplam muhammen bedelin ise 22 milyon TL olduğu açıklandı.

Satışla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "40 milyon TL civarında esnafa borcumuz vardı. 23 milyon TL'yi ödedik. Burayı sattıktan sonra piyasa ve esnafa borcumuz bitecek. Sadece devlet kurumlarına olan borçlar kalıyor. Esnafa borcu bitirdikten sonra satış yapmayı düşünmüyoruz. Piyasada kriz olduğu için insanlar zarar ediyor, her gün yüzlerce esnaf beni arıyor. Amacımız esnafa olan borcu bitirmek" dedi.



Mustafa Kayalar



SOYER, SEFERİHİSAR'DAN GAYRİMENKUL ALACAK



İzmir Büyükşehir Belediyesi, maddi sıkıntılar çeken Seferihisar Belediyesi'nden kamulaştırma adı altında yine gayrimenkul satın alacak. Buna göre Seferihisar Belediyesi'ne bağlı Jeotermal A.Ş'ye ait olan ve şu an üzerinde Seferihisar Mandalina Birliği işletmesinin faaliyet gösterdiği 10 bin 400 metrekarelik alanın Büyükşehir'e ait İZBELTUR şirketine satışı için görüşmeler yapılıyor. Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Satmayı düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi kamulaştırma yapacak" dedi. Yetişkin, gelecek kaynakla ne yapacakları konusuna ise, "Yatırım da var maaşlar da var" diye konuştu. Söz konusu tesis için tarafların 6 milyon liraya el sıkışma aşamasında olduğu öne sürüldü.



İsmail Yetişkin -Tunç Soyer

ERHAN GÜLENÇ