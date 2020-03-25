Cinayetin nedeni uyuşturucu alışverişi

Bornova’da geçtiğimiz gün işlenen cinayetin nedeni belli oldu. Kalbine isabet eden bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Kartal Gürkan Karasu’nun uyuşturucu alışverişi yüzünden çıkan kavgada öldürüldüğü belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kalbine isabet eden tek bıçak darbesi ile hayatını kaybeden 30 yaşındaki Kartal Gürkan Karasu'nun uyuşturucu alışverişi yüzünden çıkan tartışmada cinayete kurban gittiği öğrenildi.

HUSUMETLİSİYDİ

Kartal Gürkan Karasu, yapılan otopsi sonrası son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı İsmail Özçakmak'ın verdiği ifadede tartışmanın bir alışveriş konusunda çıktığını söylediği öğrenildi. Bu alışverişin ise uyuşturucu satışı olduğu iddia edildi. Çıkan kavgada yaralanan ve tedavisi devam eden Özçakmak çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi. Korkunç cinayet geçtiğimiz gün Bornova Atatürk Mahallesi 849. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet bulunan Kartal Gürkan Karasu (30) ile İsmail Özçakmak ve Tugay Özdemir arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kavga esnasında Kartal Gürkan Karasu İsmail Özçakmak tarafından kalbine yakın bir noktadan bıçaklandı. Özçakmak'ın da bıçak darbesi ile yaralandığı olay esnasında Tugay Özdemir'in ise silah kullandığı ileri sürüldü. Kavgayı gören vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kartal Gürkan Karasu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özçakmak, tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ekipleri olay yerinden kaçan Tugay Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet sonrası polis, yaptığı araştırmada cinayetle biten kavganın nedeninin uyuşturucu alışverişi olduğunu belirledi.

Fatih ŞENDİL