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'de 7 yaşındaki Ali'nin pastasını polisler getirdi

İzmir'de 7 yaşındaki Ali'nin doğum günü pastasını polisler getirdi

11.04.2020, 20:36

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağının uygulandığı şu günlerde 'den yürek ısıtan görüntüler geldi. İzmir'de hattını arayarak için pasta isteyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini polis ekipleri kırmadı.

Bayraklı ilçesinde Gümüşpala semtinde yaşayan Ramazan ve Derya Eraslan'ın çocukları Ali Aras, 155 Polis İmdat hattını aradı.

"Bugün benim doğum günüm. Babam da dışarı çıkamıyor. Bana pasta alır mısınız?" diyen küçük Ali'nin isteğini Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geri çevirmedi.

Ekipler üzerinde mumları yanan pasta ile Eraslan ailesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan çocuğa "İyi ki doğdun Ali" diye şarkı söyleyen polisler, daha sonra çocuktan mumu üflemesini istedi.

Polis ekipleri daha sonra Ali ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baba ve anne Eraslan polis ekiplerine teşekkür etti.

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