İzmir’in satılmayan çiçekleri çöpe gitti

Korona virüsü salgınından dolayı düğün, açılış, kutlama, davet, toplantı ve cenaze gibi etkinliklerin yapılamaması çiçekçilik sektörünü vurdu. İZTO Süs Bitkileri Komitesi Üyesi Ali Osman Öğmen, “İzmir’de 5 aydır yetiştirilen çiçekler, satılamayınca çöpe atıldı” dedi.

Korona virüsü salgınından İzmir'deki süs bitkisi ve çiçek üreticileri de etkilendi. Düğün, açılış, kutlama, davet, toplantı, cenaze gibi birçok etkinliğin yapılamaması nedeniyle 5 aydır yetiştirilen çiçekleri çöpe atmak zorunda kaldı. Ege Bölgesi'nde 1500'ün üzerinde üreticinin geçim kapısı olan sektörde üretim, siparişlerin durması ve gümrük kapılarının kapanmasıyla durma noktasına geldi. Ekonomiye yıllık 1.5 milyar lira katkı sağlayan seralardaki bitkiler çürümeye başladığı için çöpe atıldı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Süs Bitkileri ve Peyzaj Komitesi Üyesi Ali Osman Öğmen, etkinliklerin iptal olması nedeniyle üreticilerin karşı karşıya kaldığı durumu Yeni Asır'a anlattı. Türkiye'deki kesme çiçek üretiminin yüzde 50'sinin İzmir'de yapıldığını söyleyen Öğmen, "Nisan ve Mayıs süs bitkilerinin hasat zamanıdır. Ancak üretilen çiçeklerin tamamı, satılamadığı için çöpe gitti" dedi.

KARANFİLE DESTEK ŞART

İzmir'deki çiçek üreticilerinin salgın nedeniyle darbe aldığını ifade eden Öğmen, "Sardunya, petunya gibi güzelim balkon çiçekleri çöpe gidiyor. Türkiye genelinde 1 milyar liralık kayıp var. Üretici desteklenmezse sonbahar çiçekleri üretimi yapılamayacak" dedi. Türkiye'deki çiçek ihtiyacının yüzde 50'sinin İzmir'den karşılandığını ve İzmir karanfiliyle geçen yıl 10 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyleyen Öğmen, "Karanfil de eğer destek bulmazsa ihraç edilemeyecek" diye konuştu.





ANNELERE ÇİÇEK DAĞITACAKLAR

İzmir Ticaret Odası ve Esnaf Odası işbirliğiyle 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü olduğunu hatırlatan ve bu anlamlı günde anlamlı bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Öğmen, "Sokağa çıkma yasağı olması halinde ' çiçek servis hizmeti veren firmaların yasaktan muaf tutulması, mümkün olmaması halinde Anneler gününün 8 Mayıs Cuma Günü kutlanabilmesinin sağlanmasını istiyoruz. Anneler gününde 10 mayıs pazar günü ilgili esnaf odaları ticaret odaları üyelerimizle çiçekleri annelere evlerine kadar götürüp sunacağız. Evde kal, sağlıcakla kal. Annelerimize sevgi çiçeğimizi biz getireceğiz" dedi.





"KDV YÜZDE 8'E ÇEKİLSİN"

Öğmen, "Çiçekçilik sektörü ile ilgili üretim ve satış ayağında tüm kodlarıyla mücbir sebep kapsamına alınmalıdır. Ürününün tamamını çöpe atan insanlarımız da KDV, vergi, SGK, kısa çalışma ödeneği, kredi imkanları ve ötelemelerinden faydalanabilsin. Üreticilerin zararının ötelenmesi için mevcut banka kredilerinin en az bir yıl faizsiz ertelenmesini istiyoruz. Yeniden üretim için kredi erişimi sağlanmalı, krediler beş yıl vadeli, iki yıl ödemesiz ve faizsiz olmalı, hasar tespit çalışmaları yapılarak zararlar karşılanmalı, sektörümüz de mücbir sebep kapsamına alınarak SGK ve maliyenin tüm ertelemelerden faydalandırılmalıdır, KDV oranı yüzde 8'e düşürülmelidir" dedi.

Tolga TEKİN