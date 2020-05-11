Anne sevgisiyle mucizevi adımlar

Menemen'de oturan Selvi ve Kader Çevre'nin üçüncü çocukları 2 yaşındaki Asil Efe, bir yaşındayken hareket güçlüğü çekmesi üzerine Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. DMD hastalığı teşhisi konulan Asil Efe bebek, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTA ÇOCUKLARA UMUT

Hayatını bebeğine adayan anne Kader Çevre, oğlunu haftada 4 gün fizik tedaviye götürdü. Onun aşırı ilgisi, sevgisi ve fizik tedavilerin sonucu önce adım atmaya başlayıp sonra mucizevi şekilde yürümeyi başaran Asil Efe, annesine en güzel hediyeyi verdi. Oğlunun tedaviye başladığında yerde süründüğünü söyleyen cefakar anne, "10 aylık tedavi süreci ve sabırla verdiğimiz çabaların sonucu bebeğimin yürüdüğünü görebildim. Bu mutluluk bir annenin yaşayabileceği en güzel şey" dedi.