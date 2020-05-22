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İzmirli iş insanının kardeşi de koronavirüse yenik düştü

Son dakika... 'de, nedeniyle ölen iş adamı 'nın yine aynı hastalıktan tedavi gören kardeşi da yaşamını kaybetti.

İzmirli iş insanının kardeşi de koronavirüse yenik düştü

22.05.2020, 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,11:48

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Avinca, rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede, koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 24 Nisan günü yaşamını kaybetti.


Süleyman Avinca'nın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Yalçın Avinca da dün gece yaşamın yitirdi. Süleyman Avinca'nın eşi Aynur Avinca ise tedavi gördüğü hastanede koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

DHA

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