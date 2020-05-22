Haberler İzmir İzmirli iş insanının kardeşi de koronavirüse yenik düştü

İzmirli iş insanının kardeşi de koronavirüse yenik düştü

Son dakika... İzmir'de, koronavirüs nedeniyle ölen iş adamı Süleyman Avinca'nın yine aynı hastalıktan tedavi gören kardeşi Yalçın Avinca da yaşamını kaybetti.

22.05.2020, 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,11:48











