Ankara hezimetinden İzmir transferine

Geçenlerde 5. sınıfa giden küçük oğlum "Baba hayatta başarılı olmak için kurallara uymak ve dürüst olmak yeterli mi?" diye sordu. Oğluma "evet" diye cevap verdim ama Agra Kent Hizmetleri A.Ş ve sahibi Ankaralı Özgür Aktepe'nin İzmir'de hayatın olağan akışına uygun olmayan biçimde yıldızının parlaması ile ilgili araştırmalarım ve bunun sonucunda öğrendiklerim dumura uğramama sebep oldu.

HER ŞEY YOLUNDA GİTTİ

Özgür Aktepe, 2011 yılı başına kadar CHP'de siyasetin arka sıralarında yer alırken, Haziran 2011 genel seçimlerinde milletvekili adayı olunca CHP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmeye başladı. CHP Ankara İl Yönetimi atama ile göreve başlıyordu. Özgür Aktepe, önüne çıkan fırsatı değerlendirerek İl Başkanı H. Tarık Şengül'ün yönetiminde olmak için tüm ilişkilerini kullandı. 2 Şubat 2011 tarihinde İl yönetimine girerek "Ankara İl Başkan Yardımcısı" görevine getirildi. Herşey yolunda idi, Özgür Bey'in CHP'li belediyelerin bürokratları ile sıkı fıkı yeni dostluklar kurması, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban ile de haftada en az 2 gün bir araya gelmesi pek çok CHP'liden tepki alıyor ve bu tepkiler basına yansıyordu.

Özgür Aktepe, İnce seçimi kaybedince taraf değiştirip CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçerek partideki geleceğini kurtardı.

İŞLERİ YARIM KALDI

Kadere bakın ki Özgür Aktepe'nin başkan yardımcılığı keyfi uzun sürmedi. Özgür Bey'in kader arkadaşlığı yaptığı CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül hakkında 'seçim harcamalarında usulsüzlük yaptığı' gerekçesi ile 8 İl Başkan Yardımcısı rapor hazırlayarak Genel Başkan'a sunmuştu. Bu raporda İl Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin atamanın yapıldığı 2 Şubat 2011 itibariyle adli sicil kaydında, karşılıksız çek keşide etmekten hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu, yasa gereği seçilme yeterliliğine sahip olmadığı belirtiliyordu. Ankara İl Yönetimi ancak 7 ay görevde kalabiliyordu. İyi bir etiket olan CHP İl Başkan Yardımcılığı uzun sürmediği için bazı işler yarım kalmıştı.



BİR KEZ DAHA ŞANSINI DENEDİ

Özgür Bey şansını bir kez daha denemeye karar vererek, Haziran 2014 tarihinde CHP Ankara İl başkanlığı kongresinde yönetime girmek için yeniden aday oldu. Başkanlık yarışında Necati Yılmaz 244 oy alırken, Aktepe'nin desteklediği Ali Başkaraağaç 38 oyda kaldı. İl başkan yardımcılığı etiketi başka zamana kaldı. Daha sonra Eylül 2014 tarihinde yapılan CHP Kurultayı'nda sıkı-fıkı olduğu Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban ile birlikte Parti Meclisi'ne Muharrem İnce'nin listesinden aday oluyordu ancak bir kez daha kaybeden listede yer alıyordu... İlişkileri Özgür Aktepe'yi siyasette etiket sahibi olacak noktaya taşıyamamıştı. Ama bu ilişkiler 'İş adamı' etiketi ile Ankaralı Aktepe'yi İzmir'e taşıyacaktı.

Aktepe, 2014'teki CHP Kurultayı'nda Muharrem İnce'nin listesine girmeyi başardı. Ancak İnce Genel Başkan olamayınca Aktepe'nin planları da suya düştü

Erhan ÇALIŞKAN