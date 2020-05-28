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Haberler İzmir Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı

Ege Komutanı'nın emir subayı 'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, Ege Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö, gözaltına alındı.

Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı

28.05.2020, 08:53 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,09:08

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde mahrem imamı ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edildi.

Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı F.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA

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