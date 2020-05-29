Büyükşehir’in unutkan Genel Sekreteri Gökçe

Ankaralı Özgür'ün mucizeleri devam ederken, icraatları da basına birer birer yansımaya başladı. Ankaralı Özgür'ün İzmirli Agra şirketinin Bornova'daki şantiyesinin ne inşaat izni ne de yapı kullanma ruhsatı vardı. Herkesin gördüğü şehrin ortasındaki kocaman şantiye küçük bir mucize daha meydana gelmesi neticesinde bir tek Bornova Belediyesi için görünmez oluyordu ve Bornova Belediyesi uzun süre hatta şikayet edildikten sonra tam 6 ay şantiyenin bu şekilde çalışmasına göz yumuyordu.

ÖNERGEYE CEVAP VERDİ

İzmir'de mucizeler yaratan Agra Kent Hizmetleri A.Ş ile ilgili medyaya yansıyan bunca haber üzerine bilgi almak amacıyla Belediye Meclis Üyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğim soru önergesine Başkan adına Genel Sekreter Buğra Gökçe tarafından cevap verildi. Soru önergesinde; - Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi, İştirakleri ve Şirketlerine iş yapmış mıdır, yüklenicilere alt taşeronluk yapmış mıdır? Sorusuna ; yukarıda yazdığım 2 Alt yüklenicilik ve 1 yüklenicilik ile ilgili bilgileri yazmıştır. Oysa ki Ankaralı Özgür Aktepe'nin İzmir'li Agrası'nın mucizeleri devam etmektedir. Agra , Belediyenin İzbeton Şirketine ait işler için toplamı 80.000.000 tl olan 3 ayrı sözleşme imzalamıştır. Her nasılsa bu üç mucizeyi Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe unutuvermiştir. Bu unutkanlık sadece bu soru da olsa sözünü bile etmeye değmez diyeceğim ama maalesef daha da büyükleri var. - Alt yüklenici olarak Yaptığı işler için Agra firmasına Yükleniciler tarafından ne kadar para ödenmiştir? sorusuna sayın Buğra Gök-çe'nin verdiği cevap "Yüklenici Firmanın Agra Kent Hizmetleri A.Ş ye yaptığı ödeme-ler tarafımızdan bilinmemektedir' şeklindedir.





Bu işler bittiğinde Agra Firması 'İş Bitirme Belgelerini' size onaylatmadı mı, orada toplam ödeme miktarı yazmıyor mu? Bir suretini arşivde saklamıyor musunuz.? Diyelim ki iş bitirme vermediniz, o zaman bu firma 2018 de hangi İş bitirme belgesi ile sizden ihale kazandı?

SOYER'İN VAY HALİNE

Eğer soru önergesine cevap yazan bürokratlarınız bunları bilmiyorsa vay haline Tunç Soyer başkanın, bu bürokratlarla devasa işleri nasıl yapacak Allah yardımcısı olsun. Eğer bu yazıyı hazırlayan bürokratlar bunları biliyorlar ve bilerek bu bilgileri eksik yazdılarsa, bizi aptal yerine koyuyorlar demektir o zaman da vay haline İzmir'in ve İzmirli'nin... Belediye Bürokratları "Ankaralı Özgür'ün İzmirli Agra şirketine referans oldular mı?" soruma "olmadılar" diye cevap yazdılar. Oysa ki Agra Kent Hizmetleri A.Ş Gülermak firmasına verdiği belgede, referans olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri daire başkanı Murat Varlıopak'ı göstermiştir. Diyebilirsiniz ki; firma daire başkanının haberi yokken yazmıştır. Gülermak gibi kurumsal bir firma referansları doğrulatmadan bu büyüklükteki bir işi verir mi, aklınız alıyor mu? Gülermak'tan referanslar teyit edildi ise daire başkanı olumsuz mu konuşmuştur? Eğer olumsuz konuşsaydı Gülermak bu işi verir miydi? Bu soruların cevaplarını da size bırakıyorum...



ADETA 'MUCİZELER ZİNCİRİ' OLMUŞ

Ankaralı Özgür Aktepe'nin İzmirli Agra şirketinin bu kadar çok mucizeyi üst üste bir araya getirerek 'Mucizeler Zinciri' haline gelmesi beni dumura uğratıyor. Küçük oğluma "Ben yanılmışım! Hayatta başarılı olmak için kurallara uymak ve çalışmak yeterli değil Ankaralı Özgür Amca'nın mucizelerinden lazım" cümlesini nasıl söyleyeceğimi düşündükçe mideme ağrılar giriyor.

Erhan ÇALIŞKAN

CHP eski İl Başkan Yardımcısı Aktepe’nin İzmir mucizeleri