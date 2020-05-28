CHP eski İl Başkan Yardımcısı Aktepe’nin İzmir mucizeleri

2010-2014 yılları arasında Ankara Çankaya Belediyesi'nde Başkan yardımcısı olan Buğra Gökçe, 2014 yılının Eylül ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atanıyordu. Ne tesadüftür ki bu atamadan sonra Ankaralı firmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iş almaları yoğunlaşıyordu. Bu durum pek çok İzmirli firma ve iş adamı tarafından tepki ile karşılanıyordu. Ancak Ankaralı Özgür Aktepe için bu tepkiden başka bir sorun daha vardı. 4734 sayılı İhale Kanunu, ihaleye girecek firmalardan iş bitirme belgesi istiyordu. Aktepe'nin belediyeden iş alabilmesi için "İş bitirme belgesi" yoktu ama ilişkilerin çözemeyeceği şey de yoktu.

HEMEN İZMİRLİ OLDU

İş bitirme belgesine sahip olabilmenin en kısa yolu, belediyeden ihale almış bir firmaya resmi olarak alt yüklenici olmaktı. Alt yüklenici olarak yapacağınız işlerde kar marjı düşük olsa da, bunun karşılığında kazanacağınız "İş Bitirme Belgesi" her şeye değerdi. Bu konuda genel olarak bilinen uygulama da, belediyelerden ihale alan firmalar ya kendi guruplarının başka bir şirketini veya kardeş gurupların bir şirketini alt yüklenici olarak gösterir ya da işinde uzmanlaşmış tanınmış firmaları alt yüklenici yapar. Çünkü kardeş şirketlere alacağı iş bitirme belgeleri, aynı ihaleye birden fazla şirketle girme şansı ya da şirketlerden birinin herhangi bir sebeple cezalı duruma düşmesi halinde diğer şirketlerle ihalelere girme şansı verir. Tecrübesi olmayan, tanımadığı ve de yeni kurulmuş bir şirkete hiç kimse alt yüklenicilik vermez. En basitinden evinizde yaptıracağınız bir tadilat için bile tanıdık birinin referans olmasını ve işinde tecrübeli birini istersiniz. İşe yeni başlamış bir şirkete iş vermezsiniz. İşte alt yüklenicilik işinin doğal akışı böyle iken Ankaralı Özgür Aktepe, 2015 yılının sonlarında İzmir'de Agra Kent Hizmetleri A.Ş'yi kurdu. Artık Ankaralı değil İzmirli sayılırdı Özgür Aktepe.



Özgür Aktepe

NASIL İŞ VERİRLER?

Agra şirketi kurulur kurulmaz, 2016'da Uyum Yapı İnş. Taah. İnş. Malz. İth. İhr. San.ve Tic. A.Ş - Alga İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş iş ortaklığının kazandığı "Metropol Alan İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım Onarım Tadilat Yaptırılması" İşine alt yüklenici oluverdi. Hemen sonrasında "Kireç Stabilizasyonu ile Zemin İyileştirmesi Yapılması" işini kazanan Burkay İnşaat Madencilik Enr.Müh.Tur.Teks.Taah.Tic.Ltd. Şirketi'ne de alt yüklenici oldu. Allah Allah nasıl olur da büyük ve kurumsal olan bu firmalar yeni kurulmuş bir firmaya hemen alt yüklenici olarak iş verir diye sormadan edemiyor insan değil mi? İşte bu sorunun cevabı çok basit; Eğer bu yeni firmanın referansı işi veren idare veya idarede etkili bir kişi ise gözü kapalı alt yüklenici olarak iş verir. Çünkü bu durum işi alan yüklenici firmanın da yararınadır. Hak edişlerini zamanında alır, idare yasal sınırlar içerisindeki takdir haklarını firmadan yana kullanır. Yani ortada bir kazankazan durumu vardır. İşte bu ihale ile verilen işler tamamlandığı zaman yüklenici yaptığı işin toplamı kadar alt yüklenici ise yaptığı iş kadar iş bitirme belgesi hazırlar ve bu iş bitirme belgeleri İşi Veren Kamu kurumu olarak Belediye tarafından onaylanır. Yani Agra Kent Hizmetleri A.Ş iş bitirme belgesini alt yüklenici olarak İş yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesine onaylatmıştır. Belediye bu iş bitirme belgelerinin bir suretini arşivinde saklar. İzmirli Agra şirketi, artık iş bitirme belgesi sahibidir. Yani ihalelere girip kendi başına iş alma hakkına sahip olmuştur.



İKİ HUSUSTA TEBRİK EDELİM

Ankaralı Özgür'ün İzmirli Agra Kent A.Ş'si 2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 4734 Sayılı İhale Kanunu'nun 19 maddesine göre Açık İhale usulü ile yaptığı 'Metropol Alan İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım Onarım Tadilat Yaptırılması' işi ihalesini 41.818.001,20 TL bedelle kazanmıştır. Agra firmasını iki hususta tebrik etmemiz gerekir. Birincisi, çok kısa sürede alt yüklenici olarak yaptıkları işin yüklenicisi konumuna gelme becerisini göstermişlerdir. İkincisi de, bu açık ihalede kendinden çok daha eski ve tecrübeli firmaları çok küçük fiyat farkları ile saf dışı bırakarak ihaleyi kazanmışlardır. Bu iki durum da, hayatın doğal akışına aykırı olmak ile beraber tamamıyla yasal bir mucizedir.

Erhan ÇALIŞKAN

Ankara hezimetinden İzmir transferine