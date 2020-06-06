Milyonluk proje değişikliği bakanlığa bildirilmedi

İzmir Narlıdere'de metro inşaatının çevresindeki bazı binaların oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılması akıllara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro projesinde yaptığı değişiklikleri getirdi. Bu çatlakların yapılan proje değişikliklerinden kaynaklanmış olabileceği şüphesi doğarken, Yeni Asır, çok konuşulacak bir skandalı ortaya çıkardı. Belediyenin 1 milyar liradan fazla bir bedelle ihale edilen projede yaptığı değişiklikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nün bilgi ve kontrolünden kaçırdığı tespit edildi.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı yapım ihalesini 13 Nisan 2018'de gerçekleştirdi. İhaleyi 1 milyar 27 milyon lira teklif veren Ankaralı Gülermak firması kazandı. Ancak inşaat başladıktan sonra 2019'da projede çok büyük değişiklik yapıldı. Balçova istasyonu büyütülürken diğer istasyonlar küçültüldü. Ayrıca Narlıdere istasyonunun da yeri değişti. İstasyonların bir kısmında 4 olan çıkış sayısı 3'e, bazıları ise 2'ye düşürüldü. Yürüyen merdiven sayısı da azaltıldı. Ancak belediyenin yaptığı bu önemli değişiklikleri Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nün onayını almadan uygulamaya koyduğu anlaşıldı. Oysa Genel Müdürlük, projeyi onayladığı yazıda, "Belediyenizce projede oluşabilecek önemli değişiklikler ve revizyonlar için de onay alınması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim" ifadesine yer vermişti. Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluklarının belirlendiği ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de "Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tarafından yapılacak teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onaylamak" hükmü de yer alıyor.

BAKANLIK ONAYI ALINMADI

Bu açık hükme ve Genel Müdürlüğün bu yazısına rağmen 1 milyar 27 milyon liralık projedeki değişikliklerin onay alınmadan uygulanması ve bir anlamda bakanlık kontrolünden kaçırılması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.



'MUTLAKA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan, "Büyükşehir Belediyesi'nin kural tanımaz pek çok uygulamasına maalesef tanık olduk. Milyarlık metro projesini bakanlıktan izin almadan değiştirmeleri de bunlardan biri. Metro inşaatı nedeniyle hasar gören binaların sahipleri ve bölgede yaşayan diğer vatandaşların kendi binaları ile ilgili duydukları endişeye ben de katılıyorum. Bu çatlakların bakanlık izni alınmadan yapılan proje değişikliklerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı mutlaka açıklığa kavuşturulmalı" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ