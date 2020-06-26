Aliağa’da söküme gelen yeni gemilerle yoğunluk başladı

Türkiye'nin gemi söküm merkezi Aliağa'da yeni söküm yapılacak gemilerin gelmesiyle hareketlilik yaşanmasına sebep oldu. Su üstünde Blog yöneticisi Eren Budaklı, dökme yük gemisi Energy Annabelle, kargo Ro Ro gemisi Agata M, dökme yük gemisi Mega Star, balıkçı gemisi Nikolay Filchenkov ve Ro Ro gemisi BFL 1 Aliağa gemi söküm tesislerinde farklı firmaların şantiyelerinde karaya çekildiğini belirtti.





Ham hammaddeye dönüştürülecek olan gemilerin söküm işleminin ülke ekonomisine önemli katkısı olduğunu belirten Budaklı, "Bu gemiler hammaddeye dönüştürüldükten sonra Türkiye'nin demir ve çelik ithalatı azaltmasında yardımcı oluyor. Ayrıca, Türk firmaları bu demir ve çeliği daha ekonomik fiyata temin ederken, diğer ülke firmalarına göre daha rekabetçi fiyat sunabiliyorlar. Aliağa gemi sökümde birçok firma binlerce kişiye iş imkanı sağlayabilirken, yan sanayi ile birlikte bu rakamlar on binlere çıkabiliyor. Ve son olarak hurda çelik geri döşüm yapıldığından enerji ve hammadde kaynakları korunurken, su tüketimi azalıyor. Su, hava ve maden atıkların azalma meydana geliyor" dedi.

İHA