Karaburun’da başkana sahtecilik soruşturması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu suçlamalar için Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

SAHTE EVRAK İDDİASI

Soylu, ayrıca kızı ve bazı akrabalarını belediyede yüksek maaşla işe yerleştirdiği ve gece pazarının tezgah dağıtımını ihalesiz yaptığı için de CHP'li Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. Erdoğan ve ekibiyle ilgili suçlamalarla ilgili soruşturmaları savcılık yapacak. Erdoğan'ın yargı sürecinde suçlu bulunması halinde sadece evrakta sahtecilikten bile 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. CHP'li Erdoğan, Mordoğan Meydanı işi için doğrudan temin yöntemiyle yapılan ihaleyi 2 Mayıs 2019'da CHP'li belediye meclis üyesi Sercan Sefer Çiğdemoğlu'nun

yüzde 50 hissesine sahip olduğu Sebahattin Üstündağ şirketine KDV hariç 30 bin 800 liraya verdi. Bu durum şikayetlere konu olunca Çiğdemoğlu, ihaleden 1 ay sonra his-selerini ortağına devretti. İş tamamlanınca Erdoğan'ın bilgisi dahilinde eksik imzalara rağmen bu şirkete ödeme yapıldı. Ancak şikayetlerin artması üzerine yapılan bu ödeme hatalı olduğu için iptal edildi. 36 bin liralık ödeme inşaatta taşeron olarak görev yapan Rama-zan Bingöl'e ait Gölkent İnşaat'a yapıldı. Müfettişler, ödeme emri belgesine gerçeğe aykırı şekilde geçmiş tarih atılan evraklar ekle-nerek işi Gölkent şirketi yapmış gibi gösterildiğini rapor etti.





BAKAN SOYLU İZİN VERDİ

Raporun Bakan Soylu'ya sunulmasıyla Soylu, hem gerçeğe aykırı düzenlenmiş belgelerde harcama yetkilisi olarak imzası bulunduğu ve hem de belediye işini meclis üyesine vererek menfaat sağladığı gerekçesiyle CHP'li Erdoğan hakkında soruşturma izni verdi. Meclis üyesi Sercan Sefer Çiğdemoğlu, belediye görevlileri Burçin Çelik, Ahmet Tolga Aydın ve Ali Murat Çelik de soruşturma izni verilen diğer isimler oldu.



AKRABALARA KIYAK VE BALLI MAAŞ ÖDEMESİ

Müfettişler, CHP'li Erdoğan'ın şirket işçisi olarak işe aldığı halasının kızı Yıldız Sedef'in gayri resmi müdür ünvanını kullandığını ve 7 bin 500 lira maaş aldığını belirledi. Başkanın yeğeni Derya Efe Girgin'e de gayri resmi müdür olarak 4 bin 750 lira maaş ödendiği tespit edildi. Başkanın kızı Doğa Erdoğan'ın 1 ay sürdeyle istihdam edilerek 2 bin 802 lira maaş verildiği de ortaya çıktı. Ayrıca Erdoğan'ın yanında hukuk sekreteri olarak çalışan Merve Ayhan'ın da belediye şirketinde işe alınıp 4 bin TL maaşa bağlandığını belirlendi. CHP'li Erdoğan için yakınlarına menfaat sağladığı gerekçesiyle Soylu tarafından soruşturma izni verildi.











Erhan GÜLENÇ