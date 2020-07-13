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Haberler İzmir ESHOT'ta korona şoku! Genel müdür Erhan Bey ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

'ta korona şoku! Genel müdür ve eşinin testi pozitif çıktı

Dünyayı sarsan salgını İzmir’de de etkili olmaya devam ediyor. Normalleşme sonrası yeni vaka sayısında artış Genel Müdürü ve eşinin de yapılan testlerinin poztifi çıktığı öğrenildi.

ESHOT'ta korona şoku! Genel müdür Erhan Bey ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

13.07.2020, 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020,16:30

İzmir Büyükşehir Belediyesinin en büyük kuruluşlarından birini olan ESHOT'un Genel Müdürü Erhan Bey'in de Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İlk önce eşinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı daha sonra ise Erhan Bey'in yaptırdığı testin de pozitif olarak göründüğü öğrenildi. Erhan Bey ve eşinin evlerinde karantinada olduğu belirtildi. ESHOT ve Büyükşehir Belediyesi'nde Erhan Bey ile temasta olan herkesin karantinaya alındığı öğrenildi.

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