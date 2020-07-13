ESHOT'ta korona şoku! Genel müdür Erhan Bey ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin en büyük kuruluşlarından birini olan ESHOT'un Genel Müdürü Erhan Bey'in de Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



İlk önce eşinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı daha sonra ise Erhan Bey'in yaptırdığı testin de pozitif olarak göründüğü öğrenildi. Erhan Bey ve eşinin evlerinde karantinada olduğu belirtildi. ESHOT ve Büyükşehir Belediyesi'nde Erhan Bey ile temasta olan herkesin karantinaya alındığı öğrenildi.

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