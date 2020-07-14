İzmir'de 9 ilçeye yeni kaymakam! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 5 mülki idare amirinin ise vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Kararname kapsamında İzmir'de de 9 ilçenin kaymakamı değişirken, kente 5 yeni vali yardımcısı ataması yapıldı.

Buna göre;

İzmir - Aliağa Kaymakamlığına Kocaeli - Danca Kaymakamı Ömer KARAMAN,

İzmir - Buca Kaymakamlığına Ankara - Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim TUNÇER;

İzmir - Narlıdere Kaymakamlığına; İstanbul - Ümraniye Kaymakamı Suat DERVİŞOĞLU,

İzmir - Bayraklı Kaymakamlığına, İstanbul - Şile Kaymakamı İbrahim Süha KARABORAN,

İzmir - Menemen Kaymakamlığına, Kırıkkale - Yahşihan Kaymakamı Fatih YILMAZ;

İzmir - Güzelbahçe Kaymakamlığına, Bursa - İznik Kaymakamı Bülent BAYRAKTAR;

İzmir - Ödemiş Kaymakamlığına, Sinop - Boyabat Kaymakamı Fatih AKSOY;

İzmir - Balçova Kaymakamlığına, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi USTA;

İzmir - Seferihisar Kaymakamlığına, Ankara Vali Yardımcısı Kemal KARADAĞ,

İzmir Vali Yardımcılığına İzmir - Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin KULÖZÜ;

İzmir Vali Yardımcılığına İzmir - Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret DAYIOGLU;

İzmir Vali Yardımcılığına İzmir - Buca Kaymakamı Faik ARICAN;

İzmir Vali Yardımcılığına Kayseri - Kocasinan Kaymakamı Hüseyin KARAMEŞE;

İzmir Vali Yardımcılığına İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin ATÇI atandı.

427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti