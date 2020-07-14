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Haberler İzmir Yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Yangına giden devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

'de makilik alanda çıktı. Yangına müdahale için bölgeye giden arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Yangına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

14.07.2020, 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,17:33

İzmir'in Tire ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye gidilen arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Tire'ye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de bölgeye takviye olarak gönderildi. Bayındır'dan sevk edilen arazöz, onarım çalışması yapılan Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde devrildi.

Kazada ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 ormancı ise yaralandı.

Yaralı ormancılar, Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

DHA

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