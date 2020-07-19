Özel eğitim kurumuna imar kıyağı yaptılar

TOKİ'nin Mavişehir'de rekreasyon ve spor alanı olarak gözüken iki arsasını satışa çıkarmasına karşı isyan başlatan Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyeleri, "Bu ne yaman çelişki?" dedirtecek bir icraata imza attı. İki belediye, Atakent'te 'spor alanı' olarak gözüken bir özel eğitim kurumuna ait arsanın imar planını 'özel eğitim alanı' olarak değiştirdi. Böylece Bilfen burada okul inşa etme hakkına kavuşurken arsasının değeri de katlandı.



TABELA ASILMIŞ BİLE

Üstelik bu özel eğitim kurumunun daha Büyükşehir Belediye Meclisi'nde imar plan değişikliği kararı çıkmadan arsaya burada 2021'de eğitime başlayacaklarını duyuran bir tabela astığı belirtildi. Bu durum, önceki akşamki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tepki gördü. AK Partili Meclis üyeleri iki belediyeyi samimi olmaya çağırırken, asılan bu tabelanın da kendi iradelerine önceden ipotek koymak olduğu eleştirisinde bulundu. AK Partililer, "Mülk sahipleri bu yönde karar çıkacağını nereden biliyor?" diye sordu. CHP'liler ise burasının zaten özel mülkiyet olduğunu, ayrıca bu düzenleme karşılığında arsa sahibi kuruluşun arazinin yüzde Tunç Soyer ile Cemil Tugay'ın vatandaşı eyleme çağırması tepki çekti. 25'ini kamuya terk ettiği savunmasında bulundu. Düzenleme CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.



■ ERHAN GÜLENÇ

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