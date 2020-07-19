Şato tadilatı kılıfına uyduruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in nasıl sınıfta kaldığını gösteren raporun "İz Bırakanlar" bölümünde 2019 yılında belediyenin gerçekleştirdiği ve basına yansıyan faaliyetlere yer verildi. Başkan Soyer, göreve geldikten sonra başkanlık konutu olarak Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde bulunan Tarihi Şato Binası'nı seçmişti. O dönemde büyük tartışmalara neden olan bu karar sonrasında tarihi binada gerçekleştirilen tadilatlar da mayıs ayında basına yansıdı. Erhan Çalışkan raporunda, 3'üncü derece arkeolojik sit alanında, 2'inci derece doğal ve kısmen 2'inci derece arkeolojik yapı için İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 25 Haziran 2019 tarihinde restorasyon tadilatının uygun olduğu bildirilirken, Konak Belediyesi tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde restorasyon yapı ruhsatı düzenlendiğini açıkladı. Ancak 22 Mayıs 2019 tarihinde şatoda yapılan tadilatların fotoğrafları gazetelerde yayınlanmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nin kayıtlarına göre doğalgaz tadilatı 2 Ağustos-8 Ağustos arasında, diğer tadilatlar ise 11 Eylül-19 Eylül arasında tamamlandı. Bu da akıllara "Hukuksuz tadilat kılıfına mı uyduruldu?" sorusunu getirdi.





ONAYSIZ PROJE

Yeni Asır tarafından kamuoyuna yansıtılan Narlıdere- Fahrettin Altay Metro hattı kazı çalışmaları sırasında gerekli tedbirler alınmadığı

Narlıdere'de bazı binalarda çatlaklar oluşması da raporda yer aldı. Raporda Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Projesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınmadan değişiklikler yapıldığı vurgulanırken, "İstasyon yerleri, büyüklükleri değiştirilen ve çıkışları azaltılan metro projesinde binalarda çatlaklar oluştu. İhaleden sonra izinsiz yapılan proje değişikliğinde bazı imalat kalemlerinin yarattığı artışlar gündeme oturdu" ifadeleri yer aldı. Raporda gündeme bomba gibi düşen İZSU'daki yöneticilerin, kendi araçlarını yakınlarının üzerinde göstererek yüklenici firma üzerinden belediyeye kiraladıkları haberleri de yer aldı.

SAYIŞTAY RAPORU

Yine Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı ihalelerde yapılan usulsüzlüklerden kaynaklı oluşan kamu zararının Meclis Denetim Komisyon Raporu'ndan sonra Sayıştay Raporu'na da yansıması raporda yer alan diğer çarpıcı maddelerden oldu. Faaliyet raporunda, "Muayene Kabul Komisyonlarının yapılan işlerle ilgili tutanaklarını kontrol etmeden masa başında imzaladıkları ortaya çıktı. Teknik memur personel varken belediye şirketlerinde çalışan işçi statüsündeki teknik personel Kabul Komisyonları'nda görevlendirildi. Sözleşmede yer almayan ve işin tamamlanmasıyla ilgisi olmayan imalat kalemlerinin yeni birim fiyat yapılarak, işin bünyesine dahil edilip ödendiği tespit edildi" dendi.







200 BİN TL'YE KOLON BOYADILAR

Çalışkan'ın faaliyet raporunda paylaştığı diğer nokta ise İzmir Büyükşehir Belediye binasının kolonlarının gökkuşağı rengine boyanmasıydı. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi binasının risk taşıdığı tespit edildi. Aradan geçen 14 yıl sonunda 28 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında 250 belediye çalışanı hayatlarından endişe duyduklarını belirterek yeni bir bina yapılması taleplerini Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na iletti. Büyükşehir Belediyesi bunun için adım atmak bir yana 200 bin TL harcayarak binanın kolonlarını gökkuşağı rengine boyadı.

ADRESE TESLİM İHALE

İzdeniz'de 4 yıldır gemi kiralama ihalelerine tek firmanın katıldığı rapora yansıyan diğer bir konu oldu. "İZDENİZ yönetiminin ihale şartnamesinde yüzde 45 iş bitirme belgesini talep ısrarı devam ediyor. Yönetim, her yıl tek firma katılmasına rağmen en düşük yasal iş bitirme oranı olan yüzde 25'e indirmiyor. Bu nedenle ihalede rekabet bir türlü oluşmuyor. Pahalıya satın alınan hizmet ile İzmirlinin parası boşuna harcanıyor" ifadelerine yer verildi.



YARIN: YILAN HİKAYESİNE DÖNEN YATIRIMLAR

Soyer sınıfta kaldı