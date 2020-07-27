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'de hareket halindeki otomobil yandı

'in Gaziemir ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan hasara yol açtı. Otomobil itfaiyenin soğutma çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

İzmir'de hareket halindeki otomobil yandı

27.07.2020, 16:33

İzmir'in Gaziemir ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı. Balçova'dan Gaziemir yönüne giden H.A. idaresindeki 35 ADU 138 plakalı otomobil, İzmir Çevre Yolu Uzundere mevkisinde alev aldı.

Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araç, çevrede bulunanların yardımıyla söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, hasar oluşan otomobil itfaiyenin soğutma çalışmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

AA

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