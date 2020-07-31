İzmir Valisi Köşger, polislerle bayramlaştı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la beraber, İzmir'in çeşitli noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ve karakolları ziyaret ederek bayramlaşma merasimi gerçekleştirdi. Vali Köşger, Eşrefpaşa Karakoluna da uğrayarak burada görev yapan polislerle kısa bir sohbet edip asayiş ve güvenlik uygulamaları konusunda bilgi aldı. Vali Köşger, ziyaretin ardından karakolun önünde bir basın açıklaması yaptı.







"EMNİYETİN, GÜVENİN VE HUZURUN HAKİM OLDUĞU BİR İZMİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Vali Köşger, Eşrefpaşa Karakoluna gelmeden önce İzmir'e gelen son şehidin ailesini ziyaret ederek bayramlaştığını söyleyerek, "Şimdi de polis noktalarımızı ve karakollarımızı geziyoruz. Buralarda nöbet tutan arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Yollardaki vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. İzmir'de güzel bir bayram atmosferi var, oldukça sakin geçiyor. Şu an Eşrefpaşa Karakolundayız. Bu bölgede son dönemde asayiş açısından oldukça iyi sonuçlar alınıyor. 365 gün boyunca emniyetin, güvenin huzurun hakim olduğu bir İzmir hayaline ulaşmak istiyoruz ve bütün kadromuzla çalışıyoruz. 14 bin polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimizle daha mutlu ve yaşanılabilir bir İzmir için çabalıyoruz" dedi.





İzmirlilerin bayramını kutlayan Vali Köşger, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Vali Köşger, Eşrefpaşa Karakolunun ardından diğer polis noktalarını ziyaret etmeye devam etti.

İHA