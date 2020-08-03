  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Foça'daki tekne faciasında kaybolan çocuk aranıyor

'daki tekne faciasında kaybolan çocuk aranıyor

Son dakika... 'in ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 9 yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve ekiplerince aranıyor.

Foça'daki tekne faciasında kaybolan çocuk aranıyor

03.08.2020, 10:22 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020,11:50

Karşıyaka ilçesinden Foça'ya gelen ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 4 kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy'un (9) bulunması için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

Foça'da açıldıkları teknenin dün Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi ölmüş, kaybolan bir çocuk için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

AA

İzmir Foça'da tekne faciası: 4 kişi hayatını kaybetti Foça'da tekne faciası! Ölü ve yaralılar var...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Foça'daki tekne faciasında kaybolan çocuk aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA