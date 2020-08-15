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Haberler İzmir İzmir'deki Meryemana Evi'nde "göğe yükseliş" ayini

'deki 'nde "göğe yükseliş" ayini

'in Selçuk ilçesindeki 'nde, "'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.

İzmir'deki Meryemana Evi'nde göğe yükseliş ayini

15.08.2020, 16:37

İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Lorenzo Piretto'nun yönettiği ayine Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan, kafileler halinde katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanılan ve mesafe kurallarına dikkat edilen ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Piretto, ayinde yaptığı konuşmada, "göğe yükseliş günü" nedeniyle huzur dolduklarını, tüm dünyada barış ve huzur için dua ederek bu bayramı kutladıklarını söyledi.



Meryem Ana'nın hayatını yaşadıktan sonra ruh ve beden olarak göğe alındığını kaydeden Piretto, "İnancımıza göre Meryemana Evi, Meryem Ana'nın cennete alındığı yer. Burada olmak ve bu özel yerde bayramı huzur ve güven ortamında kutlamak bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

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