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Haberler İzmir Çeşme'de korkutan patlama sesi! Bakın sebebi ne çıktı?

'de korkutan sesi! Bakın sebebi ne çıktı?

'de duyulan sesiyle panik yaşayan vatandaşlar, birbirlerine 'Çeşme'de patlama mı oldu?' sorusunu yöneltti. 'in Çeşme ilçesinde duyulan bölge halkını tedirgin etti. Sesin bölgeden geçen F-16 uçağının neden olduğu sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

Çeşme'de korkutan patlama sesi! Bakın sebebi ne çıktı?

DHA

28.08.2020, 15:53

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çeşme'nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Çeşme'de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Sesinin bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi. İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.

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