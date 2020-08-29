Cansız bedeni moloz döküm alanında bulunmuştu! Ceren Duman öldürüldü mü? Otopsi raporunda ne çıktı? Suçlu sevgilisi mi? Ceren Duman'ın ölüm sebebi ne?

16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında bulundu. 20 Ağustos'ta ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Ceren'in sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda da olay aydınlatılmaya çalışılıyor. Peki, Ceren Duman öldürüldü mü? Ceren Duman'ı kim öldürdü? İlk otopsi raporunda ne çıktı? İşte Ceren Duman olayı ile ilgili son detaylar!

CEREN DUMAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Bornava ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın geçen günlerde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken fenalaşıp öldüğü ve onlar tarafından buraya gömüldüğü iddia edildi.

Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dedi. Diğer şüpheli T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.

Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

Olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.

SEVGİLİSİNİN BABASI ANLATTI

İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü bulunması olayında gözaltına alınan S.Ö.'nün babası Abdülselam Ö., açıklamada bulundu.

Oğlunun Bonova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde berber dükkanı işlettiğini belirten Abdülselam Ö., "Olaydan sonra oğlum eve geldiğinde bir değişiklik olduğunu anlamıştım. Ateşi vardı, titriyordu. Hastaneye gitti. Bir şeyler olduğu içime doğdu. 'Hayırdır oğlum? Sen bir işler mi çevirdin?' dedim. Çocuğumun uyuşturucu haplarla ilgisi yok. Oğlum daha önce böyle ortamlarda hiç bulunmamıştı. Sonra bana olayı anlattı. Kendisi de pişman olduğunu söyledi, arkadaşı T.Y.'yi aradı. T.Y. gelmedi. Oğlumu karakola götürdüm. Orada T.Y.'nin annesi, kız kardeşi ve avukatını gördüm" dedi.

Olayı oğlundan dinlediğini aktaran Abdülselam Ö., "Kızla bir hafta önce internetten tanıştıklarını söyledi. Kız Eski İzmir Mahallesi'nde oturuyormuş. Kızın telefonu yokmuş, arkadaşının telefonundan oğluma ulaşmış. Daha sonra ev kiralamışlar. Arkadaşı bira getirmiş, içmişler ve eğlenmişler. Kız çantasından hap çıkarmış. O hapın ne olduğunu da bilmiyorum. Aradan 15-20 dakika geçtikten sonra kız bayılmış. Bayılınca başında bekliyorlar, kız kendine gelmemiş. O gece kızın başında bekliyorlar, evden çıkmıyorlar. Ertesi gün akşam, kızın öldüğünü anlıyorlar. Kızı alıp Naldöken mahallesinde toprağa vermişler. O da genç bir kız. Onun da anne, babası var. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüz" diye konuştu.

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