İzmir'de feci kaza! ‘Yaşamak’ derken ‘ölüm’ geldi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 35 yaşındaki Hakan Cemal Ünlü hayatını kaybetti. Ünlü'nün kazadan birkaç saat önce sosyal medyadaki bir paylaşımı ise dikkat çekti. Motosikleti ile bir fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün fotoğrafa "Yaşamak için güzel bir gün" şeklinde not düştüğü ortaya çıktı.



MİNİBÜSE ÇARPTI

Bostanlı'da motosikletiyle Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkiinde ilerleyen Hakan Cemal Ünlü, iddiaya göre dönüş yapan M.T. yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet Ünlü ile arkasında oturan ve kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemal Ünlü'nün hayatını kaybettiği, arkadaşının ise ağır yaralandığı belirlendi.



HASTANEYE KALDIRILDI

Motosiklet tutkunu olan Hakan Cemal Ünlü'nün arkadaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kuru



'Dünyadan kaçma da...'

Genç adamın hız tutkunu olduğu ve sosyal medya hesabından sık sık hız ve akrobatik hareket videoları da paylaştığı öğrenildi. 299 kilometre hız yaptığı bir videoyu "Sevdiklerime giderken, sevdiklerimden kaçarken" notuyla paylaşan Ünlü'nün, bir arkadaşının kendisine yaptığı, "Dünyadan kaçma da" yorumuna "Amin" diye cevap yazdığı görüldü.

FATİH ŞENDİL