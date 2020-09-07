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Haberler İzmir İzmir'deki drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

'deki drone destekli operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika... 'in Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde drone destekli operasyonlarda 109 kilo esrar, 3 bin 967 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ş, G.Y, H.Ç. ve H.Y. İl Komutanlığına götürüldü.

İzmir'deki drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

07.09.2020, 15:30 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,15:37

İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Beydağ, Kiraz, Tire İlçe Jandarma Komutanlıkları unsurlarınca terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, 4-6 Eylül tarihleri arasında Beydağ, Kiraz ve Tire operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak olaylarına müdahale edilirken, 109 gram kubar esrar, 3 bin 967 kök kenevir bitkisi ile iki adet bong aparatı ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda A.Ş., G.Y., H.Ç. ve H.Y. gözaltına alındı.

İHA

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