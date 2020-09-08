Başkan Soyer zengin yarattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İzmir'de sahilin rantına göz dikenler kendisine linç girişiminde bulunuyor" diyerek mağdur göstermeye çalıştığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesi'ni yönetirken sattığı arsalar bugün bir servet ediyor. Soyer'in satışını yaptığı 12 değerli arsadan biri olan ve 2012'de Pars Petrol'e akaryakıt borcuna karşılık mahsuplaşılarak 3.4 milyon lira bedelle satılan Akkum'daki arsanın bugünkü değeri dudak uçuklattı.



'15 MİLYON DOLAR İSTİYORUM'

Soyer'in Seferihisar'daki 10 yıllık görev süresince sattığı arsalar içinde en değerlilerinden biri de Sığacık Akkum'da deniz manzaralı, turizm imarlı 42 dönümlük araziydi. Soyer, arsayı 2012'de ihaleyle 3.4 milyon liraya ihaleyle sattı. O dönem belediyenin firmaya olan akaryakıt borcuna karşılık mahsuplaşma da yapıldığı ve ödemenin bir kısmının borçtan düştüğü belirtildi. Pars Petrol'ün sahibi İlhami Çakar, belediyeden aldığı bu arsa için tam 15 milyon dolar (111.9 milyon lira) istiyor. Konuyla ilgili Yeni Asır'ın ulaştığı İlhami Çakar, "Arsanızı satışa çıkardığınız doğru mudur? 65 milyon lira gibi bir rakam istediğinizi duyduk..." sorusuna "Yok canım. 15 milyon dolar istiyorduk şu an satılmadı diye vazgeçtik" dedi. Yeni Asır'ın "15 milyon dolar mı, 15 milyon TL mi?" sorusuna ise, "Dolar canım dolar... Yoksa 15 milyon TL'ye herkes alır" ifadesini kullandı. "Burayı 3.4 milyon TL'ye almışsınız" hatırlatması üzerine ise Çakar, şu cevabı verdi: "Doğrudur, hatta 3 milyon bile vermedim 1.5 milyon verdim. Öyle. Onlar bedava verdiler onun için biz de şimdi onun üzerine onu koyuyoruz."

Pars Petrol'ün sahibi Çakar'ın, Akkum'da aldığı arsanın fiyatı 2012'den bu yana rekor seviyede arttı.





CHP LİDERİNİN İDDİASI ÇÜRÜDÜ

Akkum'daki arsa fiyatlarının bu seviyelere çıkması gözleri Soyer'in o yıllarda ilçede bu şekilde sattığı turizm imarlı değerli arsaların bugünkü fiyatlarına çevirdi. Emlakçılar, diğer arsaların fiyatlarının da katlandığını belirtti. Bu arada işadamı İlhami Çakar'ın açıklamasıyla ortaya çıkan bu tablo CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Soyer'in 'İzmir parası ve bayrağıyla" ilgili söylemleri nedeniyle tepkiler aldığı dönemde söylediklerini hatırlattı. O dönem yaptığı açıklamada Soyer'e yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, "Özellikle İstanbul'da rantı tümüyle tüketen rantiye sınıfı; İzmir'in sahillerine göz dikmiş durumda. Oradaki rantı kullanmak istiyor" iddiasında bulunmuştu. Öte yandan Soyer'in göreve gelmesinin ardından Büyükşehir'in gayrimenkul satışlarının yüzde 750'leri aşan bir oranda artması da dikkat çekiyor. Belediye, 2020 yılı Ocak- Temmuz döneminde 167 milyon 624 bin liralık taşınmaz sattı. Bu rakam 2019'un aynı döneminde 17 milyon 273 bin liraydı.





SOYER'İN SATTIĞI FİYATI UÇAN TURİZM İMARLI ARSALAR

- Kullanım hakkı Çeçen asıllı İsmail Pepiev'in sahibi olduğu Prince Grup'ta olan ve üzerinde 5 yıldızlı otel bulunan 52 bin 183 metrekarelik araziyi aynı şirkete 14 milyon 200 bin liraya sattı.

- Ekmeksiz Plajı'nın imar planlarını değiştirdi ve kent meydanına bir park yapılması sözü alarak Kazak yatırımcılara sattı.

- Sığacık'ta bulunan ve "Eşek Adası" olarak bilinen 28 bin metrekarelik adayı 2012 yılında 1 milyon 350 bin liraya sattı.

- Tamamı Seferihisar Belediyesi'ne ait olan ve üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait bir otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik araziyi, 2015 yılında 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar ile yine bu şirkete sattı ve kiralama hakkından pay alınmadı.

- 09.04.2010'da 120 bin 6432 metrekare alana sahip arazi, Hiddenbay Gayrimenkul Yatırım Ltd'ye 15 milyon 70 bin liraya satıldı.

- 09.04.2010'da 10 bin 364 betrekare alana sahip arazi Hiddenbay Gayrimenkul Yat. Ltd'ye 1 milyon 750 bin liraya satıldı.

- 08.09.2010'da 3 bin 712 metrekare araziyi Öz-Ar Ltd'ye 615 bin liraya sattı.

- 26.01.2011'de 424 bin 200 metrekare alan sahip araziyi 925 bin liraya Natik Genç'e sattı.

- 22.05.2013'te 121 bin 612 metrekare alana sahip araziyi 19 milyon 663 bin liraya Hidden Bay Gayrimenkul Yat. Tur. İnşaat şirketine sattı.

- 02.12.2015'te 14 bin 34 metrakere alana sahip araziyi 7 milyon 100 bin lira bedelle Şakir Ogün Tarhan'a sattı.

- 25.06.205'te 2 bin 468 metrekare alana sahip araziyi 1 milyon 572 bin liraya Öz-Ar Ltd'ye sattı.

Erhan GÜLENÇ

İzmir fontuyla yurtdışı rantı

Tunç Soyer sözlerini tutmadı! Ne vadetti ne yaptı?