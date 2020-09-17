Sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahalen sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.
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Bülent Ersoy, İzmir'de hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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