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Haberler İzmir Bülent Ersoy, İzmir'de hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?

, 'de hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?

Son dakika... Türk sanat müziğinin 'Diva'sı , mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bülent Ersoy, İzmir'de hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?

17.09.2020, 09:53

Sanatçı Bülent Ersoy, İzmir'de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınan Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahalen sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

DHA

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