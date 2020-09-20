Tunç Soyer: Hilton’da rezidansa izin vermem

İzmir'in 446 odalı Büyük Efes Oteli'nin ardından inşaat edilen ve 33 katlı yapısıyla şehrin en yüksek binalarından olan Hilton Oteli, 16 Ekim 2020'de kapatma kararı aldı. Hilton Oteli'nden yapılan açıklamada şirketin Alsancak, Bayraklı, Aliağa ve havalimanındaki işletmelerindeki faaliyetlerinin devam edeceği belirtilerek, "Hilton İzmir'in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirperverlikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

'HENÜZ ÇOK ERKEN'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 23 hissesinin bulunduğu otel binasının rezidans olarak kullanılabileceği iddia edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, otelin asla rezidans olmayacağını açıkladı. Soyer, "Hilton İzmir'in ayrılması, üzücü tabii ki. Boşaltılan binanın nasıl değerlendirileceği konusunda bir şey söylemek için çok erken. Ata İnşaat ile oturup müzakere edeceğiz. Herkes şunu bilsin ki, o görkemli binanın rezidansa dönüştürülmesine asla müsaade etmem. Turizm dışında kullanılarak İzmir'e yapacağı prestij kaybına asla izin vermem" diye konuştu.