Şentop’a turizm dosyası

İzmir temaslarında Mustafa Şentop ile bir araya gelen Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, yüksek turizm potansiyeline rağmen kentin turizm pastasından hak ettiği payı alamadığını dile getirdi. Şentop'a İzmir turizminin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor sunan Tercan, turizmin gelişmesi için herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

İZMİR LİSTEYE GİRDİ

İzmir'in turizm sektöründeki durumunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bülent Tercan, zengin potansiyele rağmen büyük eksiklikler yaşandığına dikkat çekti. Tercan, "Bu durum da öncelikle yerel yönetimlerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İzmir, harika denize, güneşe, kuma sahip. İnanç ve kültür turizmini şahlandıracak tarih dokusu ile, sağlık turizminin gözdesi termal kaynakları ile çok farklı bir şehir. Bergama ve Selçuk-Efes ile UNESCO dünya listesine girmiş iki ilçeye sahip. Claros Kehanet Merkezi turizm ülkelerinin arayıp da bulamadığı nimetler. Ayrıca İzmir'in günlük yaşamı da turizm değerleri ile dolu. Lifestyle'ı, Ege Mutfağı, Kordonboyu, modern iç ve dış hatları ile direk uçuşları, imbatı, fuarı, Kadifekale'si, pasaport iskelesi ve eski liman, asansör günlük yaşamımızda yer alan gerektiği gibi fark edilmeyen turizm değerleri"' dedi.



ANKARA'DA ÇARE ARAYACAGIZ

İzmir gibi bir turizm kentinin sektördeki çıtasının düşük olmasını hazmedemediklerini vurgulayan Tercan şunları söyledi: "Sorunlarımızın çözümü için sınırlarımızı zorlayacağız. Yerelde çözemediğimiz pek çok soruna Ankara'da çare arayacağız. El birliği ile İzmir için önemli çalışmalar yapacağımıza, merkezi ve yerel yönetimlerin desteği ile kent turizmine katkılar koyacağımıza inanıyorum. Bizim kalbimiz temiz, hedefimiz belirli, İzmir aşkından doğan enerjimiz de gönülden gelmektedir. Önümüzdeki aylarda Ankara'da yapacağımız temasların da yararlı olacağını düşünüyorum."



BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

SON yirmi yılda kentin turizmde gerilediğini savunan Tercan, "İkibinli yılların başında İzmir ülkenin turizm pastasından yüzde 10 oranında pay alırken bu oran günümüzde yüzde 4'lere kadar geriledi. Yerel yönetimlerden gereken desteği göremedik, turizm sürekli kan kaybetti. Bu konuda hazırladığımız çalışmaları yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere kent yöneticileri, turizm sektörünün ileri gelenleri, kentimize ziyarete gelen bakanlarımıza aktardık. Kışın ölü sezonda Ankara'yı ziyaret edeceğiz. Sayın Mustafa Şentop şanlı Meclisimizin Başkanı. Meclis Başkanımız raporumuzla oldukça ilgilendi. Kendisini Ankara'da da ziyaret etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.