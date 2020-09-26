Eğimli yola keçili test

İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2008'de 13.1 milyon lira harcayarak yaptığı Narbel Yolu'nun imar planlarını, can ve mal güvenliği riski gerekçesi ile iptal etti. İptal kararının ardından, 1670 metrelik yolun 250 metrelik bölümünün yıkılıp yeniden yapılması gündeme geldi. Yüzde 27'lük eğim nedeniyle belediye otobüslerinin bile çıkamadığı yolda, yanında getirdiği keçi ile birlikte basın açıklaması yapan Avukat Mustafa Kemal Turan, "Bırakın arabayı, buradan keçi bile çıkamaz" dedi.

'ZORU SEVERİM' DEMİŞTİ

Turan, dönemin büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun o süreçte uyarıların hiçbirine kulak asmayarak proje değişikliğine gitmediğini belirterek, "Kocaoğlu'nun inadı çok sayıda insanın canının yanmasına neden oldu" dedi. Turan, "Aziz Kocaoğlu, açılışta 'Bu yolu yapmak çok zordu. Ama ben zoru severim' dedi. Asıl zor olan, bir inat uğruna bu yolu yapmaktı. Belediyede yüzlerce teknik personel var. Yörede yaşayan 680 kişi, imar planlarına askı sürecinde itiraz etti. Narlıdere Belediyesi Meclisi, mevcut projenin hatalı olduğu yönünde temenni kararı aldı. Bunları görmezden gelmek, resmen keçi gibi inat etmektir" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere sırtlarında binlerce vatandaşın yaşadığı sitelere daha güvenli ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Narbel Yolu'nu 2008 yılı Kasım ayında tamamlayarak hizmete soktu. Ancak yolun Ilıca Mahallesi Zeytin Sokak'a inen bölümünün yüzde 27 eğimli olması, çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazasının yaşanmasına neden oldu.

10 YILLIK MÜCADELE

İzmir Büyükşehir Belediyesi o süreçte, yolun can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu söyleyen çevre sakinlerinin uyarılarına kulak tıkadı. Eğim yüksek olunca, toplu ulaşım araçları da bu yolu kullanamadı. İtirazlar sonuç vermeyince Zeytin Sokak sakinleri Büyükşehir Belediyesi'ne karşı hukuk mücadelesi başlattı. 8 yıl süren yargılamanın ardından İzmir 2. İdare Mahkemesi, söz konusu yolun yapımına olanak tanıyan imar planlarının itiraza konu olan bölümünü, hukuka, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile iptal etti. Kararla birlikte Zeytin Sokak'a inen 250 metrelik bölümünün yıkılıp yeniden yapılması gündeme geldi.



BİR SOĞAN SOYULUYOR YAŞARIYOR GÖZLER...'

Yolun o dönemin parası ile 13.1 milyon liraya mal olduğunu hatırlatan Avukat Mustafa Kemal Turan şunları söyledi: İzmir'in yetiştirdiği ünlü şair Şair Eşref'in de dediği gibi; 'Bir soğan soyuluyor yaşarıyor gözler. Bir kent soyuluyor bakıyor öküzler' dememek için sorumlular hakkında 50 milyon liralık tazminat davası açıp, bu zararın sorumlulara rücu edilmesini sağlayacağız.



'SOYER DE DAVA AÇSIN'

Avukat Mustafa Kemal Turan, "Buradan Tunç beye de seslenmek istiyoruz. Aman 'Benim partimin eski belediye başkanı' diye bir yaklaşım sergilemesin. Lütfen ortaya çıkacak olan kamu zararının sorumlulara rücu etmesi için dava açsın" dedi.

Ercan AKGÜN