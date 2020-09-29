Taciz dehşeti!

İZMİR'İN Buca ilçesinde 24 Eylül günü sapık dehşeti yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sekreter olarak çalışan ve 17.30 sıralarında yaya olarak evine doğru yürüyen 26 yaşındaki Dilan Tutka'nın peşine hiç tanımadığı bir genç takıldı. Telefonla kız arkadaşı ile konuşan Tutka bir süre sonra takip edildiğini anlayarak arkasından gelen kişiye 'Rahatsız oldum, bana yakın yürüyorsunuz, lütfen önümden yürür müsünüz?' dedi. 'Hayır' karşılığını alan ve hızlı adımlarla yürümeye devam eden Tutka'nın bir anda arkasından beline sarılan sapık, genç kızı taciz etmeye başladı.

GÖZÜNE YUMRUK YEDİ

İSMİNİN Umut Çoğalan olduğu öğrenilen sapık hızını alamayıp yere yatırdığı talihsiz kızın elbiselerini de çıkarmaya çalışırken Dilan Tutku var gücüy-le bağırarak yardım istedi. Bu sırada gözüne yum-ruk da yiyen genç kızın yardımına çevredeki-ler koşarken, bir anda kalabalığın toplandı-ğını gören sapık, "Ben yere düşen genç bayanı kaldırmak için yardım etmeye çalışıyordum" diye-rek kendisini savundu.



CİNAYETE DE KARIŞMIŞ

TUTKA, kendisini taciz eden sapıktan şikayetçi olurken, taraflar Buca Polis Merkezi'ne götürülerek ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı Umut Çoğalan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Umut Çoğalan'ın daha önceden de bir kişinin taşla öldürülmesi olayına karıştığı ve tutuklandığı ortaya çıktı.





ŞİKAYETÇİ OLDU

BUCA Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nden darp raporu alınan Dilan Tutka "Eğer çığlığımı duyuramasaydım, Özgecan gibi ve diğer kadınlar gibi belki öldürülecektim. Bu kişinin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi.

Fatih ŞENDİL