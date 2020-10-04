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Haberler İzmir İzmir'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz kurtarıldı

'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

04.10.2020, 17:57

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Uçburun açıklarında, can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 33 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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