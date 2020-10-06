Mucize çocuk ilk adımı attı

İZMİR'DE yaşayan 6 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Kağan Ali Çakır, 5 yıldır gördüğü fizik tedavinin ardından, dengesini kurarak ilk adımlarını atmaya başladı. Karşıyaka ilçesinde yaşayan Ahmet ile Funda Çakır çiftinin ilk çocuğu Kağan Ali'ye, 10 aylıkken serebral palsi teşhisi kondu. Bebeklerini yürütmek için birbirlerine söz veren Çakır çifti, bebeklerini 5 yıl önce fizik tedaviye başlattı. 5 yıllık mücadelenin ardından oğlunun ilk adımlarını gören anne Funda Çakır, "Hiçbir zaman pes etmedik. Ona sevgimizi verdik. O da dengesini kurarak ve ilk adımını atarak bizi mutlu etti. Ailelerin hiçbir zaman pes etmemesi lazım" diye konuştu.