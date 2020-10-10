Haberler İzmir İzmir'de depoya kaçak içiki operasyonu

İzmir'de depoya kaçak içiki operasyonu

Son dakika... İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenleyen ekipler, bin 110 litre kaçak şarap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.