Gediz’deki kirlilik ve kokuya büyük tepki

İzmir Menemen'de Gediz Nehri'ndeki kirlilik tedirginlik yaratırken, kötü koku da çevre halkının tepkisini çekti. Ege Denizi'ne dökülen nehrin Menemen'den geçen bölümünde balık ölümleri de yaşandı. Nehire zehirli atık bırakıldığından şüphelenen vatandaşlar, çevre katliamının bir an önce son bulmasını istedi. Bölge halkı, tepkilerini "Yıllar önce bu nehirde yüzülür hatta suyu içilirdi. Şimdi su kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akıyor ve kokudan durulmuyor. Bu nehirden su değil, zehir akıyor" sözleriyle dile getirdi.



ARTIK SİMSİYAH AKIYOR

Bu suyun yıllar önce tertemiz olduğunu söyleyen bölge sakinlerinden Hüsnü Yurt (58), şimdi kirlilik sebebiyle suyun simsiyah aktığını dile getirdi. Kurt, "Artık bu suda yüzmek mümkün değil. Babam bu sudan içiyordu. Bu sorunun bir an çözüme kavuşmasını istiyoruz. Nehrin bu halini görmek bizleri çok üzüyor ve zor durumda bırakıyor" dedi.



HALK ZEHİR SOLUYOR

Kirlilikten ve kokudan dolayı çok rahatsız olduklarını belirten Hüseyin Öz (56) ise Gediz Nehri'nden zehir aktığını vurguladı. Menemen Hasanlar Mahallesi olarak her yıl bu mevsimde nehirdeki zehirli suya mecbur bırakıldıklarını belirten Hüseyin Öz, "Elimizden bir şey gelmiyor. Tarımla geçindiğimiz için meyve ve sebzeleri bu su ile suluyoruz zaten yarısı kuruyor, zararımız büyük. Gediz'in temizlenmesini istiyoruz" dedi.



BALIKLAR ÖLÜYOR, TEDIRGINIZ

HASANLAR Mahallesi sakinlerinden Gökhan Pak ise nehre fabrika atıklarından dolayı zehir karıştığından şüphelendiklerini belirtip, "Bütün sebzelerimi, meyvelerimizi Gediz'in bu kirli suyu ile suluyoruz. Bütün halk, bu sularla sulanmış ürünleri yiyor. Mahallede kokudan durulmuyor. Özellikle geceleri çok daha fazla kokuyor. Hayvanları burada otlatıyoruz ama zehirli sudan tedirgin oluyorum. Nehrin kıyısında ölen balıkları görmeniz mümkün" diye konuştu.