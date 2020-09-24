Görevimiz İzmir’in hakkını korumaktır

İzmir Hilton Oteli'nin kapatılma kararının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama geldi. Başkan Soyer, belediyenin yüzde 23,5'lik ortaklık payı bulunan işletme ile ilgili izleyecekleri yol haritasını anlattı. Hilton Oteli'nin faaliyete girdiği 1991 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o dönem yapılan sözleşmeden kaynaklanan bir takım hukuki boşluklar nedeniyle vaat edilen ekonomik gelirden yararlanamadığını hatırlatan Soyer, "Bugün ortaya çıkan yeni durumda bizim de kentimiz ve belediyemizin haklarını korumak adına hareket edeceğimizden kimse kuşku duymasın" dedi.

'AYNI SÖZLEŞME OLMAZ'

SÖZ konusu tesisin yeniden 5 yıldızlı, yüksek standartlı bir otel olarak faaliyete geçmesinin öncelikleri olduğunu aktaran Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yönde irade kullanacaktır. Ama geçmişte yapılmış olan sözleşmenin yarattığı maddi kayıpları, Belediyemiz yani İzmir halkı adına yeni süreçte ortadan kaldırma kararlılığındayız. Yeniden aynı şartlarda bir sözleşmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Hem kentin hem de kurumumuzun menfaatleri çerçevesinde konunun bütün taraflarıyla görüşeceğiz. Ortada 33 yıl önce yapılmış bir sözleşme var. Bunun içeriğini, neden ve nasılını tartışmak, bundan sonra yapılacak projelerin de aynı çıkmaza girmemesi için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

'TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

BUNDAN sonra bu konuyla ilgili yapacakları görüşmeleri, alacakları kararları ve atacakları adımları tüm şeffaflığıyla İzmir kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Soyer, "Şehrin göbeğinde ölü bir turizm tesisi oluşmasının yaratacağı itibar kaybına da, belediyenin yani İzmirlinin ekonomik çıkarlarının zedelenmesine de tahammülümüz yok. Bu son derece kıymetli tesis hakkında elbette herkesin söyleyeceği bir söz var. Ama biz İzmir halkı adına en doğru sözü söyleyeceğiz. Herkesin içi rahat olsun" açıklamasını yaptı.



SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

● İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş. (İEO A.Ş.) için 16 Nisan 1987 tarihinde; kurucu ortaklar arasında "Hissedarlar Sözleşmesi" düzenlenerek kuruluş yönünde ilk adım atıldı.



● 20.10.1987 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak her bir hisse 100.000 TL itibari değerle, 17.648.000.000 TL sermaye ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket resmen kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, % 23,5 hisse karşılığı olarak Konak ilçesi, İsmet Kaptan Mahallesi, 139 pafta, 1019 ada, 6 parselde tapuya kayıtlı 6605,75 metrekare yüzölçümlü taşınmazı ayni sermaye olarak şirkete verdi.

KREDİLER ÖDENMEDİ

● Bina henüz inşa aşamasındayken, şirketin kurulma amacına uygun olarak, kiracı İzmir Hilton Enternasyonal Otelcilik A.Ş. ile 01 Ekim 1991 tarihli kira sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşmeye göre, binanın tefrişatı kiracı tarafından yapılacak, buna karşılık giderler İzmir Enternasyonal Otelcilik AŞ tarafından karşılanacaktı. Otelin işletimiyle elde edilecek gelirden masraflar düşüldükten sonra, kalan gelirden İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş.'ye pay verilmek suretiyle kira bedeli ödemesi yapılacaktı.



● Zaman içinde inşaatı tamamlamak için, temel atma tarihinden itibaren alınan krediler ödenemeyince kredi alınan bankalarla 1995 yılında sözleşme yapıldı. Bankalara ortaklıktan pay verildi. Ayrıca pay devirleri de yapılmak suretiyle ortaklık yapısı da değişti. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklıktaki %23,5 oranındaki payı korundu.



ASLA VERİMLİ OLMADI

● Şirketin kurulduğu günden bu yana tek geliri, otelin kiraya verilmesi ile elde edilen kira geliri oldu. Ancak ödenen kira bedeli, hiçbir döneminde İEO AŞ için verimli bir hale gelmedi. Bu nedenle imzalanan yapılandırma protokolüne rağmen alacaklarını tahsil edemeyen Vakıfbank, 2003 yılında taşınmazın satışını istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin, satışın yapılmaması konusunda ilgililerle yürüttüğü görüşmeler sonucunda alacaklı satıştan vazgeçti. İlerleyen süreçte Ata Holding alacaklıların alacağını devralmak suretiyle şirket ortağı ve alacaklısı oldu.



● Otel kiracısının gelirden düştüğü masraflarının yüksek miktarda olması, masraf sonrası kira bedeli olarak ödenen bedelin ihtiyaca yanıt vermemesi ve inşaat sırasında alınan kredinin döviz cinsi olması gibi nedenlerle otel verimli işletilemedi. Kiracı kurum tahliye talebini İEO A.Ş. bildirdi ve tahliye prosedürü başlatıldı.

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