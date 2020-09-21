İzmirlilere Hilton kazığı

İzmir'in en önemli simgelerinden olan Hilton Oteli'nin 16 Ekim'den itibaren kapanacağının açıklanmasının ardından büyük bir skandal patladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en değerli noktasındaki 6.6 dönümlük arsasına 4 yılda inşa edilen ve 1991'de hizmete açılan 5 yıldızlı otelden bugüne kadar geçen 33 yılda İzmir'in kasasına tek kuruş girmediği ortaya çıktı.

GÜNAL, ÖZFATURA'YA GELDİ

ARSA karşılığı oteli inşa eden ve sonra kiraya veren İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş'den yüzde 23.8 pay verilen Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin en değerli noktasındaki arsasını vermesine rağmen başta Burhan Özfatura olmak üzere Yüksel Çakmur, Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer'in başkanlıkları döneminde belediye kasasına tek kuruş girmemesi tepki topladı. İŞADAMI Mehmet Nazif Günal, 1987'de Hilton'la da anlaşarak Burhan Özfatura'nın başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. O dönem belediyeye "Siz Alsancak'ta 6 bin 605 metrekarelik arsanızı verin, Günal İnşaat binayı yapsın, Hilton işletsin. Böylece İzmir turizmi gelişir, otopark gelirinin yüzde 50'si de Büyükşehir'e kaydırılır" şeklinde teklif sunuldu. Belediye de bunu kabul etti ve 6.6 dönümlük arsayı verdi. 1987'de bu iş için kurulan İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş'nin ortakları arasında Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Hilton International Co, Hilton Entarnasyonel Otelcilik A.Ş, General Dynamics CO, Günal İnşaat Tic San A.Ş, Mehmet Nafiz Günal, Shaker Holdings SA yer aldı. Belediyeye ise arsa karşılığı şirkette yüzde 23.8 hisse verildi. O dönem ülkenin en yüksek binası olan Çankaya'daki bina, belediyenin bu arsası ipotek ettirilerek çekilen krediyle Günal İnşaat tarafından inşa edildi.

Yapımına 1987 yılında başlanan ve 1991'den bu yana hizmet veren Hilton Oteli'nin, 16 Ekim'de kapatılacağı duyurulmuştu.

BÜYÜKŞEHİR KREDİ BORCU ÖDEDİ

BELEDİYE, şirketin hissedarı olduğu için bu kredinin de borçlusu oldu. Yani belediye hem kredi borcunu ödedi hem de otelin yapıldığı arsayı sermaye olarak koydu. Belediyenin kasasına herhangi bir para girmezken, şirket paraları da kredi borcu ve otelin bakımı için harcandı. Şirketin çoğunluk hissesi zaman içinde Mehmet Nazif Günal'ın eniştesi olan merhum işadamı Ertuğrul Kurdoğlu ve ailesine yani Ata Holding'e geçti. Ancak belediyeye yine tek kuruş para girmedi. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu, görev döneminde belediye hisselerini korumak için hukuk mücadelesi başlattı. Hatta Kurdoğlu ailesine, "Bu oteli ya siz alın ya da hisselerinizi bize satın" teklifi getirdi. Ancak aile bu teklife yanaşmadı.



AVUKATLAR MÜCADELE BAŞLATTI

29 yıldır açık olan otelden Büyükşehir'in tek kuruş geliri olmaması Hilton'un aldığı kapanma kararının ardından yeniden gündeme geldi. Bunun üzerine İzmirli ünlü avukat Senih Özay öncülüğünde bir grup avukat girişim başlattı. Maliye Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tapu Müdürlüğü ve TBMM gibi kurumlara gönderilmek üzere dilekçe hazırlayan Özay'ın konuyu yargıya taşıyacağı belirtildi. Özay, konuyu Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşımayı düşündüklerini açıkladı.





SORUMLULAR HESAP VERSİN

BELEDİYENİN buradan hiç geliri olmamasına ilk kez 19957te dikkat çeken emekli mülkiye başmüfettişi Erol Göksu, yaşanan süreci Yeni Asır'a değerlendirdi. "Ben o zaman hazırladığım raporda belediyenin buradan gelir elde etmesi gerektiğini vurguladım. Denildiği gibi belediyeye bir kuruş gelir girmemişse, o tarihten bu yana başta Belediye Başkanları, meclis üyeleri, belediye denetim komisyonu üyeleri, benden sonra gelen mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri, Valilik yetkilileri, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İnceleme ve Teftiş Layihaları İnceme Müdürlüğü yetkilileri neden görevini yapmamıştır? İzmir halkının cazibe merkezindeki arsasını bilabedel belediyeye bir kuruş gelir getirmeyen ve sıfır zayiatla Hilton'a bağış yapmış gibi arkasını aramayanlar hakkında tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.





HEM ARSA VERDİ HEM BORÇLANDI

KOCAOĞLU döneminde belediyenin şirketle arasındaki anlaşmazlıklar için açtığı davaları takip eden avukat Turan Karakaş ise Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Belediyenin yüzde 23 ortak olduğu bu şirket çoğunluk hisse sahiplerinin talebiyle bankadan kredi aldı. Bu krediyle inşaat yapıldı. Belediye şirketin hissedarı olduğu için bu kredinin de borçlusu oldu. Yani belediye hem borç ödedi hem de otel arsasını sermaye olarak koydu. Diğer ortakların ise sermaye paylarını hangi tarihlerde ne miktarda koyduklarını hatırlayamıyorum ancak gerçek olan şu, bu konuda belediyenin kasasına hiç para girmedi. Kocaoğlu döneminde bu konu incelendi. Hisse sahipleriyle görüşmeler yapıldı. Belediye otelin ortaklarca satın alınmasını ya da satılmasını talep etti. O dönem belediyenin oteli satın alma konusu da değerlendirildi ancak belediyeye o dönem yapılan polis baskınları ve yöneltilen ceza davaları nedeniyle konuya ara verildi" diye konuştu.





O ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02 Ocak 2018 tarihli sayısında yayınlanan şirketin toplam 1 milyon 200 bin hissesinin sahipleri yani ortaklık yapısı şöyle:

● Hilton İnt. Llc 15.128 A

● Hilton Ent. Otelcilik AŞ 1.541 A

● Günal İnş. San Tic. Aş 146.237 A

● Yurdanur Kurdoğlu 59.191 A

● Korhan Kurdoğlu 138.113 A

● Erhan Kurdoğlu 138.113 A

●Tuna Kurdoğlu 59.190 A

● Vakıflar Bankası 60.000 C

● Ata Holding 120.000 C

● Ata Holding 120.487 A

● İzmir Büyükşehir Belediyesi 282.000 B

Toplam hisse adedi 1.200.000 (02.01.2018 tarih Ticaret Sicil Gazetesi, sayı 9485'te yayınlanan hali ile ortaklık yapısı)





ÖZFATURA: BİZDEN SONRAKİLER NE YAPTI?

BELEDİYE arsasını bu proje için şirkete veren Büyükşehir Belediye eski Başkanı Burhan Özfatura, "1994'te tekrar başkanlık görevine geldiğimde şirkette borçlar vardı, onları temizledik. Ancak daha sonraki başkan arkadaşlarımız ne yaptı bilemiyorum? Yani denetim ve yönetim kurulunda belediyenin temsilcisi var. O arkadaşların gereken şeyi yapması lazımdı" dedi.

Erhan GÜLENÇ

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