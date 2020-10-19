Soyer’e kapı gibi tepki

Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in giriş çıkışlarda halkla karşı karşıya gelmemek için belediye binasının deniz tarafına kendisine özel bir giriş kapısı yaptırdığını ortaya koyan manşeti büyük yankı buldu. Tarihi Şato Restoran binasını aile lojmanı yapan ve ardından da Seferihisar'daki zeytinliğine sıkma tesisi izni alıp havuzlu villa konduran Soyer'in ortaya çıkan bu yeni skandalına tepki yağdı.

Başkanlık kapısına alternatif olarak deniz tarafına yeni bir kapı açan Soyer, halkla bağlantısını koparmak için buraya da demir parmaklık yaptırdı.



BU KADAR MI İKİYÜZLÜ OLUNUR?

En çarpıcı tepkilerden biri de CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş'tan geldi. Yeni Asır'ın skandalı fotoğraflarıyla ortaya koyan haberini görünce gözlerinin faltaşı gibi açıldığını söyleyen Karataş, "İçim burkuldu...Sıkıldı yüreğim... Bu kadar mı dedim... Pes yani... Bu kadar mı iki yüzlü olur bir insan..." ifadelerini kullandı. Tunç Soyer'in gerek seçim dönemi ve gerekse sonrasında sürekli kullandığı "Aşkla İzmir" sloganına atıfta bulunan Karataş, şöyle devam etti: "Aşkla seviyor 3+1 mütevazi ev dediği Şato'da yaşamayı... Aşkla seviyor tarihi binayı lojman yapmayı... Aşkla seviyor bisikletle işe gidiyorum deyip lüks arabaya binmeyi... Aşkla seviyor bir milyon lira eden bir araziyi yüz bin lira göstermeyi... Aşkla seviyor zeytin tarlasına sıkma tesisi izni alıp villa yapmayı... Aşkla seviyor arazisine sulama havuzu deyip yüzme havuzu yapmayı... Aşkla satıyor Seferihisar'ı, denizdeki adayı... Aşkla satıyorsun şimdi İzmir'in arsalarını... Bu aşk öldürecek hepimizi." Karataş ayrıca, "CHP inat edip bir daha bu adamı tekrar İzmir'e aday gösterirse, 'İzmir'i seviyorum aşkla' derse. İzmirlinin ona cevabı olmalı" ifadelerini de kullandı.

VATANDAŞLAR ELEŞTİRDİ



Belediye binasına giriş çıkışlarda halkla karşılaşmamak için kendisine özel kapı yaptıran Başkan Soyer'e sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

-Ercüment Şahin: Halkçı başkan, aslan sosyal demokrat, nerde kaldınız şakşakçıları, alkışçılar, troller, mutlu musunuz?

-Cemal Şardağ: Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden... Normal...

-Kemal Yörük: Tünel de yaptırır yakında...

-Mualla Marmara: Hep böyleydi zaten. 29 Ekim'de cumhuriyetçi, 23 Nisan'da demokrat, 1 Mayıs'ta emekçi, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemalci, 1 Eylül'de barış güvercini, 10 Kasım'da Atatürkçü, 10 Aralık'ta insan hakları müdafisi daha ne olsun?

-Şeyda Kuzey: Aşağıda beğendiğim yorumlara genel anlamda, giderek kemikleşmiş oylarla ayakta durmak dışında bir özelliği kalmayan CHP'nin siyasi kimliğine yapılan haklı eleştiriler olması anlamında katılıyorum. Özel olarak ise, Tunç Soyer'in lojman ve eşinin villa tercihlerini doğru bulmuyorum.

-Ahmet Yavaş: CHP halka değil kendine çalışır.

-Ramazan Sönmez: Aziz (Kocaoğlu) Başkan Bornova'da birçok zaman gece 2-3'te evine tek başına korumasız yürüyerek giderdi. Evine giden yolda karanlık denebilecek durumdaydı.

-Filiz Önder: Seferihisar'da Tunç halk içine ne kadar çıkmış. İşi gücü yukarıya ve kamuoyuna şirin gözükmek.

Seferihisar efsane eski başkanı Ethem Çalış makam kapısını açık tutar her isteyen girer derdini anlatırdı. Tunç Soyer'le 30 bin nüfuslu Seferihisar'da görüşmek binbir güçlükle olurdu. Talihsiz İzmir. Bula bula bunu buldular.

-Cem Çamlı: Bir tane seçmeni de demiyor ki, işten eve bisikletle nasıl gidersin Tunç başkan? Varyant'tan ne inebilir, ne çıkabilirsin bisikletle...

Adamın hayatı şov. Sene 2020 olmuş, Körfez lağım kokuyor. Yollarda 3 senedir kapanmayan çukurlar var.

-Sahin Gültekin: Tunç Soyer gidici süresi doldumu... Ankara'da Mansur Yavaş'ın yaptığının üçte birini yapmadı.

-Cumhur Eriş: Seferihisar'da da yaya veya arabayla çarşıya girmezdi.

Utangaç canım! Halkçıyım diyen, halkçı olmayan Tunç Soyer... Halk için varım diyen, halkı küçük gören Tunç Soyer.

Halktan yana başkanım diyen, halktan kaçmak için kapı yaptıran Tunç Soyer.

Halkım için çalışıyorum diyen, kendisi için ailecek çalışan Tunç Soyer...

CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş



TUNÇ SOYER AŞKLA SEVİYOR...

Tunç Soyer !...

Büyükşehir belediye binasına girerken Halkla karşılaşmamak için...

Belediyenin denize bakan tarafına gizli kapı yaptırmış

★ ★ ★

Binaya çaktırmadan bu kapıdan giriyor...

Kimse giremesin diye de demir parmaklıklarla çevrilmiş...

İzmir'i aşkla yöneteceğini söyleyen bu adam...

Kentin arka sıralarını öne çıkaracağını söylerken...

İşe bisikletle giderek, mütevazi bir halk adamı...

Solcu...Sosyal demokrat tam bir halkçı olduğu imajını vermeye çalışan bu adam...

Şimdi halktan kaçıyor...

Kapıda derdini anlatmak için bekleyen yurttaşı dinlememek için...

Gizli kapı kullanıyor...

★ ★ ★

Söylediklerinde inanmamıştım...

Ama bu resimlerle verilmiş haberi...

Yeni Asır gazetesinde görünce...

Gözlerim faltaşı gibi açıldı...

Bu kadarı da olamaz dedim...

***

İçim burkuldu...Sıkıldı yüreğim...

Pes yani bu kadar mı ikiyüzlü olur insan...

Maske var yüzünde demiştiler de...

İnanmamıştım..

★ ★ ★

Tunç Soyer'den önce...

Hiçbir belediye başkanı halktan kaçmak için...

Gizli bir kapı yaptırmamıştı...

Ne Burhan Özfatura...

Ne Yüksel Çakmur...

Ne Ahmet Piriştina...

Ne de Aziz Kocaoğlu'nun aklına böyle bir hinlik gelmemişti...

★ ★ ★

Yüzü maskeli bir adam!...

Bir yüzü solcu...Sosyalist...Sosyal demokrat...Halkçı CHP'li...

Bir yüzü kapitalist...Burjuva...

Aşkla seviyor İzmir'i...Aşkla sarıyor İzmir'i...

Bu aşklar böyle sürerse...

Tunç Soyer... Neptün Soyer çiftinin...

Bu aşkı öldürecek hepimizi...

Erhan GÜLENÇ

Halktan kaçan ‘halkçı’ başkan Tunç Soyer!

Kimden yanasın Soyer!

İzmirlilere Hilton kazığı