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Haberler İzmir Başkan Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü

Başkan Erdoğan Başkanı ve ile görüştü

Başkan , ’de meydana gelen depremle ilgili, Başkanı ve İzmir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir’de meydana gelen ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü

30.10.2020, 16:41 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,16:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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