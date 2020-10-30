Başkan Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.İzmir'deki depremde binanın yıkılma anları kamerada Deprem uzmanlarından kritik uyarı: Denizden uzaklaşın Son dakika: İzmir'de depremin ardından 4 maç ertelendi İzmir'de tsunami paniği! Deniz suları böyle ilerledi Emine Erdoğan'dan İzmir'e geçmiş olsun mesajı
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