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Haberler İzmir İzmir'de tsunami paniği! Deniz suları böyle ilerledi

'de paniği! Deniz suları böyle ilerledi

'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre derinliğindeki deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi. Deprem, İzmir'de binaların çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalanlar var. Depremin 'nde yarattağı sonrasında ise Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

İzmir'de tsunami paniği! Deniz suları böyle ilerledi

30.10.2020, 16:32

İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. İzmir'de depremin ardından oluşan tsunami paniği ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Bir vatandaş sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Şu an ailemin olduğu İzmir Seferihisar civarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ardından yaşanan tsunami evimizin olduğu yeri bu hale getirdi. Ev ile deniz arası yaklaşık 200 metre. Eşim dalganın arka mahalleye ulaştığını söylüyor. Bu görüntüdeki akıntıya bakılırsa oldukça muhtemel." ifadelerini kullandı.

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