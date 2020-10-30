İzmir'de tsunami paniği! Deniz suları böyle ilerledi

İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. İzmir'de depremin ardından oluşan tsunami paniği ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Bir vatandaş sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Şu an ailemin olduğu İzmir Seferihisar civarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ardından yaşanan tsunami evimizin olduğu yeri bu hale getirdi. Ev ile deniz arası yaklaşık 200 metre. Eşim dalganın arka mahalleye ulaştığını söylüyor. Bu görüntüdeki akıntıya bakılırsa oldukça muhtemel." ifadelerini kullandı.