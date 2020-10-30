İYTE teknoloji öncüsü olmaya devam ediyor

Online eğitimde öğrencilerimiz kampüste olmasa da araya mesafe girmesine izin vermedik. İYTE olarak önceki dönem edindiğimiz online eğitim tecrübesiyle, teknolojinin öncüsü olmaya devam ediyoruz

Dünyadaki en gelişmiş teknik üniversite modellerinden olan yüksek teknoloji enstitülerinin Türkiye'deki tek örneği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), uluslararası başarılarıyla hem İzmir'in hem de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.



HEDEF MARKA ÜNİVERSİTE

En önemli hedeflerinin İYTE'yi ülkemizin uluslararası marka bir üniversitesi haline getirmek olduğunu belirten İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü olarak göreve geldiğim Kasım 2018 itibarıyla yolculuğumuzdaki en büyük hedefim İYTE'yi ülkemizin uluslararası marka bir üniversitesi ve uluslararası beyin göçünde önemli bir destinasyon merkezi haline getirmek oldu. Bu kapsamda İYTE, sahip olduğu nitelikli insan kaynakları, ileri düzeyde araştırma altyapısı ve oluşturduğu ekosistem ile ülkemizin bugünü ve geleceğini şekillendiren nitelikli insan kaynaklarını yetiştiren, ürettiği bilgi ve teknoloji ile ülkemizin her anlamda kalkınmasına öncülük eden ve böylece toplumun tüm kesimlerine önemli katkılar sunan önemli bir merkez haline gelmiştir" diye konuştu. Bu amaçlar etrafında toplanan tüm kadrolar ve paydaşlarla birlikte çok kısa zamanda önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Baran,"İş dünyası temsilcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, okullarımızla, rehber öğretmenlerimizle, uluslararası ölçekte konsolos ve büyükelçilerimizle, kurum içi paydaşlarımızla bir araya gelerek, enstitümüzdeki gelişmeleri anlattık, başarılarımızı, akademik altyapımızı, akademisyen ve öğrencilerimizin başarılarını, İYTE'ye ve öğretim üyelerimize takdir edilen ödülleri, hedeflerimizi, hayallerimizi anlattık, görüşlerini alarak yolumuzu aydınlattık. Türkiye'nin tek Teknoloji Enstitüsü olarak ülke ve bölge ekonomisine katkı noktasında da tüm altyapı ve donanımımızla kapılarımızı açık hale getirdik. Bu noktada tüm sorumluluk alanlarımızı, yapısal sorunlarımızı çözmek ve öğrencilerimiz için daha iyi hale getirmek üzere gerekli çalışmaları yapmaktayız. Katılımlı ve şeffaf yönetim anlayışımızla öğrencilerinin varlığı ile vücut bulan bir kurum olduğuna inandığım üniversiteleri sevgili öğrencilerime daha iyi hizmet verme noktasına taşımak için kampüsümüzde önemli revizyonlar gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

2020-2021 Akademik yılında güz yarıyılını uzaktan eğitimle gerçekleştirme kararı aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Baran, "Salgın nedeniyle Nisan ayından itibaren hazırlık sınıfı, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan eğitime entegre olan enstitümüzde, yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirlerle bu süreci öğrencilerimiz için en iyi şekilde hazırladık. Online eğitimde öğrencilerimiz kampüsümüzde olmasa da öğrencilerimizle araya mesafe girmesine izin vermedik ve bu kapsamda öğrencilerimizle sürekli iletişim halinde olduk, öneri ve görüşlerini aldık, sorunlarına çözüm odaklı yaklaştık. Daha da önemlisi, bir önceki dönem gerçekleştirdiğimiz online eğitimden edindiğimiz tecrübe, deneyim ve birikimi yeni dönemde daha güçlü bir alt yapı yaratarak ve tüm akademik kadrolarımızla daha iyi hazırlanarak değerlendirdik. İlk olarak, uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ile beraber akademik kadromuzu öğrencilerimizle çevrimiçi platformda buluşturan bütün çalışmaların yer aldığı https://uzeb.iyte.edu.tr/ internet sayfasını hazırladık. Bu dönemde dersleri Microsoft Teams üzerinden yaptık. İYTE Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk ve zenginleştirilmiş ders içeriklerinin hazırlanması için dijital bir sınıf-stüdyo inşa ettik. Ders videolarının hazırlanarak Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinatörlüğünde dijital ders arşivinin oluşturulmasını sağladık. Ölçme-değerlendirme platformu temin ederek daha güvenli sanal sınav ortamı hazırladık. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından İYTE'nin internet altyapısını güçlendirme çalışmalarını başlattık ve çalışmalarımız devam ediyor. Kurumsal sosyal medya hesapları ile enstitümüz resmi internet sitesi üzerinden duyuru ve bilgilendirmeler yapıldığı gibi, bu süreçte öğrenci ve velilerimizin merak ettiği sorulara, etkin iletişim ağımız sayesinde cevap vererek huzurlu bir eğitim ortamı sağladık" dedi.