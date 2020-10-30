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Haberler İzmir İzmir'de deprem sonrası trafik kilitlendi

'de sonrası trafik kilitlendi

'de depremin ardından yakınlarından haber alamayan ve güvenli bölgeye ulaşmak isteyen vatandaşlar trafiğe neden oldu.

İzmir'de deprem sonrası trafik kilitlendi

30.10.2020, 17:56

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul dahil birçok yerde hissedildi. Vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.

İSMAİL ÇATAKLI'DAN TRAFİK YOĞUNLUĞU UYARISI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, "LÜTFEN!!! DEPREM BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN!" uyarısında bulundu.

İŞTE O ANLAR...




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