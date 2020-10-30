İzmir'de deprem sonrası trafik kilitlendi

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul dahil birçok yerde hissedildi. Vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.
İSMAİL ÇATAKLI'DAN TRAFİK YOĞUNLUĞU UYARISI
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan yaptığı çağrıyla, "LÜTFEN!!! DEPREM BÖLGELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURMAYIN!" uyarısında bulundu.
İŞTE O ANLAR...
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